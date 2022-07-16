去年平均3.65天1起槍擊 國民黨團： 政院內政部應道歉

南投日前發生4死1重傷的槍擊凶殺案，引發社會震驚。國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，蔡英文總統執政6年以來，台灣治安問題愈趨嚴重，根據警政署統計資料，2021年發生高達100案槍擊案，是近五年來最高，平均每3.65天就有1起槍擊，治安亮紅燈，行政院、內政部以及警政署長等，都應負責並道歉。

曾銘宗表示，南投凶殺案嫌犯身上起獲3把手槍、百餘發子彈，強大火力駭人聽聞，資料顯示從2017年到2022年5月，查獲槍枝數量雖減少，但槍擊案發生2017年是95案、2018年83案、2019年86案、2020年84案，最近2021年高達100案，治安惡化到底誰要負責？

曾銘宗指出，內政部長徐國勇2018年7月上任，距今天滿4年，對於治安逐年惡化的現況，徐國勇是不是該負責？而依例警政署長由行政院長核可，行政院也該為越來越高的槍擊案發生頻率負責。

國民黨立委費鴻泰也表示，根據中正大學犯罪研究所調查顯示，國人對治安滿意度從108年66.5%、109年52%，到110年僅剩51%，國人對治安滿意度逐年下降，徐國勇任內發生多起重大刑案，但國人只看到徐國勇因警察人事權，與蘇貞昌鬧得水火不容，呼籲徐國勇別老是想著權力、選舉，把治安處理好。

曾銘宗也說，要求政府1年內好好整治治安，還國人安靜平和的生活空間，半年後將會檢視國內槍擊案發生數是否下降，而到一年期限若槍擊案發生數未能下降，不僅內政部長、警政署長都應下台，且整個行政內閣必須對氾濫槍擊案，負最大責任。