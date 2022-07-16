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影／江宜樺：蔡政府能源轉型政策已跳票

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
行政院前院長、江宜樺長風基金會董事長江宜樺今天在「2022民間能源會議」致詞時指出，蔡政府在2025建立非核家園的能源轉型政策已經跳票，若2025的核電停機除役後，台灣一定會缺電。記者潘俊宏／攝影
行政院前院長、江宜樺長風基金會董事長江宜樺今天在「2022民間能源會議」致詞時指出，蔡政府在2025建立非核家園的能源轉型政策已經跳票，若2025的核電停機除役後，台灣一定會缺電。記者潘俊宏／攝影

行政院前院長、江宜樺長風基金會董事長江宜樺今天在「2022民間能源會議」致詞時指出，蔡政府在2025建立非核家園的能源轉型政策已經跳票，若2025的核電停機除役後，台灣一定會缺電。

江宜樺表示，目前雖經過5次大規模跳電與很多次小規模停電及跳電，政府還告訴我們沒有缺電，若還繼續朝著2025建立非核家園與再生能源可以取代核能的方向前進，目前的進展是很令人憂心的狀況。

江宜樺舉出從2016年開始計算，包括太陽能與風電的再生能源只占4.6%的發電量，規劃到2025年占比20%；燃煤從2016年47%，逐漸減少到30%，方向正確卻要增加火力發電的天然氣發電，天然氣從2016年的34%到2025年的50%，所以說2025建立在非核家園的能源轉型政策，其結構是再生能源占20%、媒占30%、天然氣占50%，若這9年間政府可以逐漸達標的話才可轉型成功，但5年過去了，2021年政府的再生能源有6%、燃煤44％、天然氣37%，只剩4年多的時間再生能源還有14％增加目標、燃煤14％的減少目標、天然氣有13%增加目標。

江宜樺表示政府能源轉型政策一定跳票，若2025的核電停機除役後，台灣一定會缺電。江強調，當全世界所有國家為了達成淨零目標，認真考慮增加核能發電時，只有台灣反其道而行，要把核電完全幹掉，這是理性思維，還是意識型態，他留給大家思考。

行政院前院長、江宜樺長風基金會董事長江宜樺今天在「2022民間能源會議」致詞時指出，蔡政府在2025建立非核家園的能源轉型政策已經跳票，若2025的核電停機除役後，台灣一定會缺電。記者潘俊宏／攝影
行政院前院長、江宜樺長風基金會董事長江宜樺今天在「2022民間能源會議」致詞時指出，蔡政府在2025建立非核家園的能源轉型政策已經跳票，若2025的核電停機除役後，台灣一定會缺電。記者潘俊宏／攝影
行政院前院長、江宜樺長風基金會董事長江宜樺今天在「2022民間能源會議」致詞時指出，蔡政府在2025建立非核家園的能源轉型政策已經跳票，若2025的核電停機除役後，台灣一定會缺電。記者潘俊宏／攝影
行政院前院長、江宜樺長風基金會董事長江宜樺今天在「2022民間能源會議」致詞時指出，蔡政府在2025建立非核家園的能源轉型政策已經跳票，若2025的核電停機除役後，台灣一定會缺電。記者潘俊宏／攝影

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