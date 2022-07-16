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侯友宜發文：今起卸下警察身份 曝不愛多談政治

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
侯友宜的警察證。圖／新北市府提供
侯友宜的警察證。圖／新北市府提供

新北市長侯友宜臉書粉專今天發文，內容指出今天是侯友宜卸下警察身分的第一天，侯友宜表示，這一輩子以警察為榮、以警察為傲，終身愛警。內容最後，侯友宜直言：「自己不喜歡多談政治，只想好好做事」，永遠照顧好人民，讓他們能夠安居樂業，是自己最大的心願。

侯友宜表示，當初選擇走警察這條路，就沒有後悔兩個字，一路走來，他看盡了人間恩怨情仇、悲歡離合與世態炎涼，面對時代的改變，警察同仁不斷調整步伐，不變的是，永遠堅守第一線，站在浪頭上，是責任也是使命，更是所有警察肩上必須扛起的重擔！

侯友宜指出，民國69年畢業後，他在台北市擔任刑警，負責處理重案，沒有輪休、沒有假日，面對槍林彈雨，面對綁架案營救人質時的心理談判作戰，他沒有任何猶豫的空間，只有承擔、感同身受，全力以赴，走過沒有防彈衣的歲月，生與死，不是要不要的問題，而是直接勇敢面對。

侯友宜說，他始終把警校教的「國家、正義、榮譽」放在第一位，守護人民治安、守護這個國家，是他的使命、他的天職，更是他永遠不變的初心。不管他在哪裡，都會保護人民。他要為國家人民，保有價值。

侯友宜更說，自己不喜歡多談政治，只想好好做事，做有價值的事，單純的做事，台灣要找回當年純樸、善良、團結，永遠照顧好人民，讓他們能夠安居樂業，是自己最大的心願。

新北市長侯友宜臉書粉專今天發文，內容指出今天是侯友宜卸下警察身分的第一天，侯友宜表示，這一輩子以警察為榮、以警察為傲，終身愛警。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜臉書粉專今天發文，內容指出今天是侯友宜卸下警察身分的第一天，侯友宜表示，這一輩子以警察為榮、以警察為傲，終身愛警。圖／新北市府提供

侯友宜 警察 新北市長

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