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談淨零碳排 蔡其昌:不論在哪個位置永續是施政終極目標

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌今日到東海大學出席「從生態檢核到自然解方：跨領域實務挑戰」研討會。記者余采瀅／攝影
民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌今日到東海大學出席「從生態檢核到自然解方：跨領域實務挑戰」研討會。記者余采瀅／攝影

民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌今日到東海大學出席「從生態檢核到自然解方：跨領域實務挑戰」研討會，會中他致詞提到，「不論我的角色轉換成什麼，我也可能從民代變成行政首長」，不論他在哪個位置，永續是施政的終極目標。

蔡其昌在研討會中表示，立法院成立聯合國永續發展目標策進會，代表立法院對生態議題的重視，這兩年來，有2個小小的驕傲。第一，立法院通過將中火所有燃煤機組改成燃氣機組，同時把台中電廠10部燃煤機組原定2046年前全部除役，提前10年於2035年實現。第二，總統蔡英文去年宣示，2050年達成淨零排放目標。

「要達到永續，沒有辦法遺漏任何一個人！」蔡其昌說，20、30年前他就讀東海大學，為了捍衛校內的相思林，發動遊行及校友支持，當時叫做環保議題，但現在沒有環保議題，環保議題就是經濟議題，叫做跨領域的務實，不能遺漏任何一個人。「當淨零碳排變成人類重要生存議題，整個觀念就應該反轉，我們其實在做人類最大的自救行動，這個觀念應該像DNA植入我們的內臟」。

蔡其昌強調，他身為政治工作者，會不斷運用他的力量督促並推動永續概念。不論是民代或是行政首長，每個行政部門有力量的人沒有這個概念，很多事情都無法推動。他說，「不論我的角色轉換成什麼，也可能從民代變成行政首長，有可能啦！」此言一出引發台下觀眾會心一笑。蔡笑說，「大家笑成這樣，好像覺得一副不大可能的事情」。台下觀眾以熱烈鼓掌回應。

蔡其昌提到，「對他而言，不論在哪個位置，永續是施政的終極目標」，但如果只談一個終極目標卻沒有務實解方，這是吹牛、是象徵意義。如果他是行政首長，急著要知道解方，有沒有專家、學者提供好的解方，把城市必要的工程，透過生態的檢核到自然的解方，且務實可行，因為要跟市民溝通，才有辦法把事情做好。

東海大學副校長張嘉修表示，東海大學及周邊有很好的生態環境，學校重視東海生態環境的資產，校內除有生態環境研究中心，今年4月也成立永續發展辦公室，設置1.5公頃的智慧淨零示範園區，積極建立東海大學環境特色研究中心、營造綠色大學、建立跨領域永續人才培育基地、推動各項永續倡議與企業輔導等四大工作目標，成為台中很好的永續發展與環境生態基地。

東海大學 蔡其昌 立法院 台中市選舉 台中市長

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