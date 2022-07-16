影／馬英九：民進黨能源政策錯誤 要再轉型

前總統 馬英九 今天與行政院前院長江宜樺兩個基金會合辦「淨零排放與能源政策」研討會，馬英九表示，2016年曾提醒剛當選的蔡英文總統，2025台灣綠能占比20%的主張不可能達成，但蔡總統卻回應，她的能源專家都是世界一流的，不會有問題。結果2017年8月，臺灣就發生大停電，六年來已經發生5次，證明民進黨政府能源政策錯誤，政府的能源政策必須儘速改弦更張。

馬英九說，3年前長風基金會跟馬英九基金會合辦「2019民間能源會議」，並提出具體建議，然而蔡政府根本不理會這些建議，3年後台灣依舊缺電嚴重，期待今天舉辦第二次能源會議，提出台灣如何不缺電又符合綠能發展的建言。

馬英九表示，首先有兩個新發展，日本首相岸田文雄14日宣布，將在今年冬季重啟最多9座11年前關閉的核能機組，以穩定能源供應。加上已重啟的10座與政府批准重啟的7座，總共26座，已超過當年關閉機組的一半；韓國新任總統尹錫悅發表「核電復活宣言」，痛批前任總統文在寅錯誤的廢核政策是「愚蠢的行為」，並提出在2030年前將核能發電占比提高到30%以上。弔詭的是，目前跟我國同樣是獨立電網、缺乏自主能源但不缺電的日本與韓國，都決心大力發展核能，只有缺電的臺灣反而堅持廢核，這代表什麼意義？

第二個新發展是歐盟正式確認核能也是綠能，顯示大家都知道，如果再不能有效減碳，人類就會走上滅亡之路，而減碳必須靠核能。國際能源總署（IEA）則在今年6月底指出，全球要在2050年達到淨零排放目標，核能發電必須成長兩倍。就在10天前，歐盟在7月6日確定將核電納入「永續分類」的「綠色投資項目」，也就是說，歐盟27國正式認定核能為綠能。世界核能蓬勃發展的趨勢如此明確，臺灣如果還繼續忽視這個世界大勢，一定會被淘汰。

馬英九指出，蔡政府在我國再生能源發展極為遲緩且昂貴的情形下還堅持廢核，完全無視於臺灣的電網脆弱、能源短缺、供電不穩，最不可思議的是，蔡政府耗費上兆元新台幣發展綠能，目的是取代同樣是綠能的核電而非火力發電，更是先進國家絕不會犯的奇怪錯誤。這就是我國當前能源政策最荒謬的笑話。