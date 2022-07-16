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國民黨下半旗悼安倍 馬英九：可以再考慮

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨中央下半旗悼念日本前首相安倍晉三，引起部分黨內反彈，前總統馬英九被問到看法時僅簡短回應表示，可以再考慮。記者程遠述／攝影
國民黨中央下半旗悼念日本前首相安倍晉三，引起部分黨內反彈，前總統馬英九被問到看法時僅簡短回應表示，可以再考慮。記者程遠述／攝影

日本前首相安倍晉三遭槍擊刺殺身亡，國民黨中央下半旗悼念，引起部分黨內反彈。前總統馬英九今出席「淨零排放與能源政策2022民間能源會議」時，被媒體問及對於國民黨下半旗的看法，馬英九僅簡短回應表示，可以再考慮。

另外，國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏出席時也被媒體問到，國民黨主席朱立倫是否會出席8月安倍在日本的國葬儀式，王育敏表示，朱立倫本來就有訪日的計畫，但時間還要看國內選情與疫情而定，現在日方已宣布會替安倍舉辦國葬，國民黨會等到國葬日期確定後、再決定出席人選。

媒體再追問王育敏國葬出席人選，王育敏指出，出席人選都還在討論中，朱立倫會做決定，朱立倫會有訪日行程，但是否會結合安倍國葬，都還要再經過討論。

國民黨 王育敏 朱立倫

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