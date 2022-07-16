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馬英九：不能死守非核家園落伍觀念 缺知錯能改的政府

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
前總統馬英九今表示，台灣不能再死守在非核家園的落伍觀念中，政府應知錯能改，進行能源轉型。記者程遠述／攝影
前總統馬英九今表示，台灣不能再死守在非核家園的落伍觀念中，政府應知錯能改，進行能源轉型。記者程遠述／攝影

前總統馬英九今表示，民進黨政府的能源政策錯誤，無法解決台灣缺電問題，蔡英文總統的綠能發電承諾跳票，2050更無法達成淨零排碳。馬英九指出，核能已被歐盟承認是是綠能，世界各國都繼續發展核電，台灣不能再死守在非核家園的落伍觀念中，政府應知錯能改，進行能源轉型。

馬英九今出席「淨零排放與能源政策」2022民間能源會議時致詞表示，早在2016年蔡英文上任時，他就提醒蔡英文總統，2025年台灣綠能占比20%的主張，不可能達成，現在不僅蔡英文總統承諾確定跳票，六年來台灣也已發生5次大停電，證明民進黨政府能源政策錯誤，根本無法解決台灣缺電問題。

馬英九指出，日本將在今年冬季重啟最多9座11年前關閉的核能機組，南韓發表「核電復活宣言」，不缺電的日、韓，跟台灣同樣是獨立電網、缺乏自主能源，兩國都大力發展核能，但缺電的台灣反而堅持廢核。

另外，歐盟正式確認核能也是綠能，包括聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）、英國《經濟學人》、美國《時代》週刊以及國際能源總署（IEA）以及美國能源部長葛蘭紅等人近日都發表過意見，強調核能在減碳、淨零排放目標中的重要性。

馬英九指出，反觀行政院今年3月提出「台灣2050淨零排放路徑」，仍堅持將排碳最少的核能排除在外，引起各界專家都質疑，最不可思議的是，蔡政府耗費新台幣上兆元發展綠能，目的是取代同樣是綠能的核電而非火力發電，更是先進國家絕不會犯的奇怪錯誤「這就是我國當前能源政策最荒謬的笑話」。

在國際趨勢方面，馬英九更表示，蔡英文11年前主張非核家園時，確實德國、瑞士、比利時主張廢核，但目前瑞、比二國已決定將廢核時間無限期延後；原先堅定反核的德國經濟兼氣候行動部長哈柏克（Robert Habeck）也在今年2月坦承，正考慮延長核電廠的使用年限，不再堅持今年底廢核。

馬英九指出，目前全世界核電機組共440座，現有93座機組的美國，將繼續讓現有核電廠延役，美國民主、共和兩黨在發展核能議題上意見完全一致；法國總統馬克宏今年2月宣布「核能復興」計畫，將新建14座機組；中國大陸預計在2030年前投資5000億美元新建150座機組，屆時大陸將擁有2百多座機組，取代美國成為世界最大的核能國。

馬英九說，台灣能源問題的解決，並不缺技術、資金或人才，唯一缺的，是一個頭腦清楚、知錯能改的政府，台灣要向前行，能源政策一定要再轉型。

馬英九 核能 核電

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