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黃偉哲父黃輝鍠曾嘉義行醫選縣長 地方感念民主前輩
台南市長黃偉哲昨晚在臉書悼念去世的父親黃輝鍠，消息傳出，黃輝鍠生前的嘉義縣友人同感哀悼，失去民主前輩，醫師黃輝鍠生前在嘉義縣太保市開診所逾20年，黃是早期民進黨員，1993年參選縣長，太保市長黃榮利感念追思民主前輩黃醫師。
黃榮利說，民進黨剛創立時處境艱困，他成立太保黨部，開診所的醫師黃輝鍠出錢出力，讓他很感動，黃偉哲美國留學返國，曾在農委會主委辦公室當秘書，後來黃偉哲回故鄉台南縣選議員，黃輝鍠請他協助輔選，他跨縣輔選。
黃榮利表示，黃輝鍠在太保開內科小兒科診所，醫術好、患者很多，他也是黃醫師的患者，黃輝鍠行醫有愛心，為民主打拚、熱愛鄉土，民主前輩留下的風範，讓人追思感念。
黃榮利說，黃輝鍠1993年原獲民進黨提名，參選第12屆縣長，因當時黨主席許信良要讓入黨未滿1年的前縣長何嘉榮參選，引起黃輝鍠及支持者不滿，最後黨開放競選，由黃輝鍠、何嘉榮參選，選舉結果，黃輝鍠、何嘉榮落選，當時共有5位縣長候選人，國民黨也開放競選，由陳適庸、李雅景參選。
黃偉哲說，前天父親病危，他趕到醫院見父親最後一面後去世，享壽86歲，依父親生前交代一切簡約，昨天下午5點在台北市一殯完成後事，功德圓滿，黃偉哲說，最崇拜的人是父親，因為父親會打他，父親雖對他管教嚴厲但也可看出父子情深，他也對父親承諾「希望我會是你的驕傲」。
黃偉哲父親對他參與社運與選擇從政，一開始相當反對，不願他步上從政之路，讓他頗為難為，但他還是走上政治這條路，曾參選四屆立委、一屆國代、一屆台南縣議員，一屆台南市長後將尋求連任。
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