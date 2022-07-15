黃偉哲悲訊湧入政治人物 留言反成首長人氣比較

台南市長黃偉哲今晚在臉書貼出父親過世的悲痛訊息，表示父子情緣58年，以後再也沒有爸爸可以叫，希望自己會是爸爸的驕傲。悲痛訊息傳出湧入不分藍綠大批政治人物同表哀痛，但新北市長侯友宜的留言相較其他縣市首長的讚數至少數倍以上，網友則說「11/26不用開票了」。

台南市長黃偉哲今晚在臉書貼出，「謹遵您生前交代一切簡約，今天完成您的後事，功德圓滿。謝謝您給了我生命、養育與疼惜，父子情緣58年，以後我再也沒有「爸爸」可以叫了……希望我會是您的驕傲。請爸爸放心隨著菩薩修行，我們會好好照顧媽媽。刻在我心裡的名字：黃輝鍠，我的老爸。請您在天上保佑台灣。」

訊息一出立即湧入大批網友及政治人物留言，包括副總統賴清德、高雄市長陳其邁、新竹市長林智堅、台中市長盧秀燕、屏東縣長潘孟安、台北市長柯文哲及新北市長侯友宜都同表哀痛。

不過，截至晚間10時35分，相較其他縣市首長2、3百則按讚數，新北市長侯友宜按讚數瞬間衝到1200以上，新北市議員參選人林秉宥及其他網友就截圖表示「我猜這個也是一種個人風格。」網友也說「另類民調、探長的讚怎麼那麼多？、11/26不用開票了」。

不過，在林智堅留言近兩百按讚數、侯友宜超過1200按讚數同時，台北市長柯文哲的按讚數已達1430人，留言政治人物最高人氣應屬柯文哲而非侯友宜。