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李俊俋投入嘉義市長選舉 傳黃重諺接總統府副秘書長

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統辦公室主任黃重諺據傳將接任總統府副秘書長。本報資料照片
總統辦公室主任黃重諺據傳將接任總統府副秘書長。本報資料照片

總統府人事最近將有異動，副秘書長李俊俋日前被民進黨徵召參選嘉義市長，即將離任，據傳新任副秘書長將由總統辦公室主任黃重諺接任。不過總統府尚未證實這項消息，總統府發言人張惇涵今天表示，政府人事若有定案，即會對外公布。

民進黨日前徵召李俊俋參選嘉義市長、總統府發言人Kolas Yotaka參選花蓮縣長，不過發言人一職是否會再補人，目前尚不確定。

蔡英文總統今天上午也在府頒授李俊俋「二等景星勳章」，表彰對國家社會的貢獻與付出，並期勉李未來繼續貢獻專業，一起為台灣創造更好的未來。

蔡總統說，李俊俋是跟她一起打拚的老朋友，也是重要的工作夥伴。過去，李在不同公職崗位上認真專業的表現，大家都有目共睹，所以特別請李俊俋擔任總統府副秘書長。今天透過頒授「二等景星勳章」，感謝李俊俋的辛苦付出。李卸下職務是為了台灣的發展、為了服務更多人。她相信，擁有行政、立法完整歷練的李俊俋，一定能為台灣帶來更多進步。

李俊俋 民進黨 黃重諺 張惇涵 蔡英文

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