意見會有扞格？薛瑞元：和王必勝防疫融為一體、合作愉快

行政院今宣布，新任衛福部長由政務次長薛瑞元接任，而醫福會執行長王必勝接任衛福部政務次長，以及中央流行疫情指揮中心指揮官，而政務次長李麗芬留任。薛瑞元、王必勝、李麗芬今天傍晚共同出席記者會。薛瑞元說，接任部長的心情很平淡、平順，就是做好政務次長的事，現在國家、上級需要、信任他，就是會把工作做好。

薛瑞元於記者會上再三強調，今天只是宣布，但尚未就任。外界關心，上任後的主要推動的政策為何？是否讓健保部分負擔調漲優先上路？薛瑞元說，這兩個問題都是上任以後再說。未來還會插手防疫事務嗎？還是專注於衛福部工作？薛說，「在政務次長任內就做好政務次長的事，尤其衛福部、指揮中心工作繁重，不必想東想西」。

往後若衛福部長與防疫指揮官意見扞格時該怎麼辦？薛瑞元說，指揮官是由行政院直接任命，防疫工作一切以指揮官為主，他會從衛福部立場進一步協助，而這是比較法制面的說法，但「其實我跟必勝在防疫上，幾乎是融為一體，我們都沒有分彼此，溝通十分順暢，合作十分愉快，我想應該不會出現扞格」。

薛瑞元說，大家追隨陳部長（陳時中）的防疫腳步已經2年半，大家工作非常有默契，陳時中領導十分優秀，是優質的領導，讓大家心服口服，往後會盡量追隨他已經制定的原則，現在也隨時在關切疫情，目前只是看到逐步趨緩，但大家也知道有變異株的問題，疫情何時再起難以預測，現在就是兢兢業業，秉持陳時中訂下的工作精神、步驟、原則，堅持下去，將疫情作更好的應對。

對於接下衛福部長的心情，薛瑞元說，心情就是平淡，國家需要、上級也願意信任他做更多事，他就把工作做好，沒有所謂猶豫，心情很平順。

記者提問時詢問政次，但薛瑞元笑說，「你是問我，還是問他（王必勝），現在還習慣次長的名稱，還不習慣被叫部長。」

至於，陳時中希望社家署改制問題，薛瑞元說，這交代一定會持續進行。李麗芬說，對於社家屬的改造都有持續和陳時中部長及接任的薛瑞元部長討論，目前是希望兒少健康有專責、專人的方式，進行貫穿式照顧，目前是朝這方向進行，並持續與部內同仁及外部團體討論，傾聽各方意見，提供兒少健康保護為最大的目標。