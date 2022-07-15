王必勝接下防疫指揮官 升官喜訊尚未跟家人報告

行政院今宣布，新任衛福部長人選，由衛福部政務次長薛瑞元接任，而醫福會執行長王必勝接任衛福部政務次長，以及中央流行疫情指揮中心防疫指揮官。王必勝表示，接任指揮官後「沒有興奮」，公職上的任何職務都會全力以赴。接任指揮官訊息，他今天早上才接獲通知，尚未向家人報告，其餘相關的政策決定，都等上任後再報告。

王必勝將以政務次長之姿，接任防疫指揮官，外界認為，由次長接任防疫指揮官，恐象徵疫情指揮中心將「降級設置」。王必勝表示，大家都希望疫情早日趨緩且結束，讓民眾可以完全恢復正常生活，至於指揮中心以及疫情發展期程，也希望一步步往下做。後續的政策決定，無論是邊境開放等，都等上任後再報告。

王必勝表示，收到接任指揮官的消息，「沒有興奮」，任何公職上的職位，他都是全力以赴，平常心看待，至於說到與張上淳教授的合作，我們會一如以往的合作，他現在是首席防疫顧問，也是專家諮詢小組的召集人，希望張教授可以繼續指導我們支持我們，其他包含ACIP委員會召集人李秉穎等，以及六區指揮官都希望可以繼續支持我們，給我們建議與方向。

辭職參選的衛福部長陳時中，對於薛瑞元以及王必勝給予高度評價。王必勝說「他是我永遠的長官」，後續會按照薛瑞元部長的領導做相關的工作，防疫的工作也會根據之前工作的樣態做修正，因應疫情發展。