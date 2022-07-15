薛瑞元王必勝接手衛福部及指揮官 陳時中：我可以安心離開

行政院今宣布新任衛福部長人選，由衛福部政務次長薛瑞元接任，而醫福會執行長王必勝接任衛福部政務次長，以及中央流行疫情指揮中心防疫指揮官。甫辭職衛福部長的陳時中，今接受媒體聯訪分享心情，表示自己已經辭職，要參選台北市長選舉，接任人選出來「我也可以安心離開，進行我下一步該做的工作」，更感嘆說「人生也是這樣，一段落一段落，對我而言就是盡責把每件事做好」。

對於新任衛福部長及次長，是否有給予推薦？陳時中說，就整體政務上，行政院會與衛福部確認，也會參考部長意見，不過因為層面涵蓋大，主要還是院長（蘇貞昌）的決定。

由王必勝接任指揮官，陳時中說，疫情重複感染、一波接一波等，有可能成為一種常態，這段時間最重要的是把握時間，整體防疫作為要加以盤點，進行簡化，加速轉型及整合等策略，面對未來持續反覆出現的新冠疫情。

陳時中說，疫情不斷在變化，但看來持續往輕症化方向，雖然現在仍有兩萬多例，規模仍然算大，但嚴重度是減少，這段期間簡化是重要措施，讓疫情相對常態化因應，基層也一步步做相關整備，這兩年大家看到王必勝在基層整備，不管效率或結果都非常確實，這樣的情況下，由他指揮相關疫情控制，也滿恰當。

薛瑞元過去是陳時中交情好的兄弟。陳時中表示，衛福部本身業務多，規模也大，薛次長本身有醫師、律師雙證照，都是專業人才，過去在醫政處服務約六、七年時間，行政經驗專業度夠，包括少子化、長照、社會安全網、醫療網、健保未來改革、疫情整體控制，相信整體行政經驗及衛福部相關業務，掌握最全面的應該是薛次，相信他的工作經驗與背景都相當適合。

同時卸下衛福部長及指揮中心指揮官，陳時中表示，因已經宣布要投入台北市長選舉，現在辭職，接任人選也出來了，「我可以安心離開，進行我下一步該做的工作」，更感慨說「人生也是這樣，一段落一段落，對我而言就是盡責把每件事做好。」正式交接時間是否為下周？陳時中說，因為剛剛才公布，待會會找他們兩位聊一下，並作後續安排。

疫情3年來幾乎天天開記者會，陳時中也感性地告訴記者「我也捨不得你們，人都是有感情的」，接著表示，我們做多場記者會，沒有說每天，但密集時每天開，沒有緊急時也是每二、三天會開，大家聚在一起、聊一聊一個多鐘頭，這種機會不多，現在回想起來，應該沒有哪個政務官會跟記者朋友，大家一起針對疫情探討了解，「很難得，連我都不捨」，對我來說疫情記者會是很好的經驗，沒辦法再參加記者會「有點不捨」。