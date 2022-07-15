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薛瑞元接衛福部長 社福團體盼成地方中央橋梁

中央社／ 台北15日電

行政院今天拍板，由衛福部政務次長薛瑞元接任部長一職。消息傳出，社福團體盼他以地方經驗，成銜接中央橋梁，尤其醫療和社福不能一刀切，更盼長照改革進入下階段。

衛生福利部長陳時中請辭投入台北市長選戰，行政院今天公布由政務次長薛瑞元接任。根據衛福部網站，薛瑞元民國69年從私立台北醫學院醫學系畢業後，82年又考進台灣大學法律系、90年自台大法律研究所畢業。

身兼醫師、律師雙重身分，薛瑞元看似前途無量的學霸人生背後，卻藏著他歷經醫療糾紛而無法繼續開業的過往，但他選擇以更開放、更接近社會的方式去改變現況，一度成為立法委員的國會辦公室主任，他在醫療與法學的專業知識，受期待能對專業立法上有所貢獻。

曾和薛瑞元共事的屏東基督教醫院執行長余廣亮分享，薛瑞元是一個很能親近人的長官，沒有官架子又接地氣，過去在北部醫學中心待過的薛瑞元，來到農業為主、住在山上的原住民人口最多的屏東，他很快就動身與原民長老溝通，融入他們的文化，薛瑞元很快發現老年人口較多的屏東急需長照服務。

余廣亮表示，薛瑞元開始著手推動屏東一鄉鎮一日照中心計畫，他很樂意合作，在推動屏東長照過程，總能在實際考察地點看到薛瑞元的身影，在薛瑞元的帶領下，屏東日照中心布建完成率，一直都是當時全國最高，在地方推動長照的經驗，也讓薛瑞元在衛福部擔任次長時，成為長照服務發展的領航員。

台北市社會福利聯盟總幹事胡宜庭則說，薛瑞元從地方到中央，應該要更了解地方需求，推動政策需要中央和地方緊密聯繫，盼他上任後能成為橋梁；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫過程中，醫療固然重要，也應考慮後續人民有更好生活品質。

胡宜庭直言，衛福部成立後，連幾任部長都是醫師背景，難免重醫療、輕社會福利，但醫療和社福都是專業，既然推動長照2.0，醫療和社福不能一刀切，應該更細緻處理，而不是只看冰冷的KPI。

對於薛瑞元接任衛福部長，台灣居家服務策略聯盟理事長林金立予以正面肯定表示，薛瑞元長期和陳時中並肩作戰，嫻熟於衛福部業務和政務，接任可說是無縫接軌，令人期待。

特別是長照2.0政策本就主要由薛瑞元負責推動，林金立說，期待薛瑞元上任部長後，能推動更大改革，尤其是提升長者自立自主能力，及整合醫療資源和長照、日照機構服務兩大方向，讓長照服務的成效，從過去的衝量進入下個階段。

薛瑞元 長照 衛福部

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