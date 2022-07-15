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王必勝任防疫指揮官 柯文哲：賴清德是比較好的選擇
行政院今天公布流行疫情指揮中心指揮官由王必勝擔任、衛福部長由次長薛瑞元升任。台北市長柯文哲質詢時表示，王如果是指揮官，可能「沒事就沒事，有事會出問題」，還說指揮官不是什麼都懂，要有顧問和團隊，認為過去2年的防疫戰略錯誤，像是邊境要不要開放衛福部怎麼能決定？還說賴清德副總統是比較好的選擇。
行政院長蘇貞昌已同意陳時中請辭，並決定新任衛福部長由原本的政務次長薛瑞元升任；空缺的政務次長由醫福會執行長王必勝升任，並指派王兼任疫情指揮中心指揮官，政務次長李麗芬則留任原職，人事異動自7月18日生效。
柯文哲得知王必勝擔任指揮官後，他認為「沒事就沒事，有事會出問題」，還說「要先問一問，他後面那排是哪些人要先確定」。柯表示，有時候防疫指揮官不是通通都懂，還是要有顧問、團隊。
柯文哲說，防疫、紓困、振興、轉型，過去2年的防疫戰略錯誤，因為防疫指揮官不是只有防疫，比方說邊境要不要打開，這哪裡是衛福部能決定，這涉及經濟部、外交部、國發院。如果台北市的防疫指揮官是衛生局長，熊好券要不要發、教育局要不要停課，這個哪裡是衛生局長可以決定的。
北市議員陳建銘反問柯文哲「你認為最好的人是誰？聽你的意思好像要（前副總統）陳建仁或賴清德比較適合，第一是公衛專業、第二是層級夠高」。柯文哲也認同並說「賴清德也許是比較好的選擇」。
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