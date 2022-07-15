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王必勝以次長之姿接任防疫指揮官 專家：看來快降級了

王必勝接指揮中心指揮官 「2件事」成最大挑戰

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指揮官非部長號令不動其他部會？ 行政院：不至於

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
行政院政委兼發言人羅秉成。圖／取自行政院直播
行政院政委兼發言人羅秉成。圖／取自行政院直播

行政院政委兼發言人羅秉成今宣布，原衛福部政務次長薛瑞元接任衛福部長，醫服會執行長王必勝接任衛福部政務次長，並兼任中央流行疫情指揮中心指揮官。對於記者提問，指揮官層級從部長變成次長，會不會號令不動其他部會？羅回應，「不至於，指揮官由行政院長指定，等於承院長之令，執行指揮官工作」。

羅秉成表示，對於各項疫情掌握、執行，當然需要其他部會配合跟辦理，在相關辦法裡面，各部會也會指派代表參與，作為指揮中心成員，這個組織架構在過去兩年多來運作非常成熟，更何況行政院有擴大疫情防疫會議，每周都會召開，也是傾跨部會力量支持指揮中心，在跨部會橫向聯繫跟指揮系統上不會有問題。

羅秉成也說，這次人事安排，讓大家可以了解，陳時中原本部長兼任指揮官確實不容易，等於一人挑兩個重擔，現在因為要參選台北市長，要辭卸這兩個任務，在院長整體規畫內，認為衛福部相關工作，由薛瑞元接任部長可以無縫接軌，王必勝過去在防疫上也是無役不與，是防疫團隊核心人物，接任次長並兼任指揮官，相信可以維持原來防疫隊型，也是無縫接軌，「他們兩個分別的部務跟指揮中心防疫事務，是理想搭配」。

對於指揮中心組織架構是否會調整，羅秉成說，現階段沒有調整規劃，其中原指揮中心專家會議召集人張上淳，未來將兼任行政院首席防疫顧問，是希望借重其專長，提供防疫建議，協助後續防疫政策跟方針，「他是屬於最高顧問角色，與指揮中心相輔相成」。

至於新任指揮官上任後，是否會主持防疫記者會，以及頻率為何？羅秉成表示，待王必勝接任後由其對外界說明，另對於要不要把指揮中心層級拉高到行政院，目前則沒有這樣的討論跟規畫。

行政院 羅秉成 衛福部 王必勝

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薛瑞元接任衛福部長 王必勝升任次長兼防疫指揮官

影／行政院記者會 宣布薛瑞元接任衛福部長

薛瑞元接衛福部長 王必勝任次長兼防疫指揮官

政院拍板 薛瑞元接任衛福部長、王必勝接指揮中心指揮官

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