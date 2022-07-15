議員質疑護台能力 柯文哲：辦雙城論壇就是保護台灣

媒體報導雙城論壇將於下周登場。台北市議員林穎孟今天質詢時關切是否共機持續擾台也要辦論壇，台北市長柯文哲說，辦論壇就是要保護台灣，雙方要有談判、溝通，並承諾林穎孟會在稿中加入要求對等尊嚴、拒絕武力侵犯的內容。

媒體報導，台北和上海的雙城論壇將提前到19日以視訊方式舉辦，議程僅半天，規模是歷年最小。柯文哲今天到議會備詢，林穎孟說，市議會雖然通過論壇預算，但曾下但書表示若共機共艦持續擾台不得動支預算。

柯文哲說，若共機擾台總統不能保護台灣，「那不是當烏龜嗎？」林穎孟追問柯文哲可以保護台灣嗎？柯文哲說「當然可以」，辦雙城論壇就是要保護台灣，雙方要有談判、溝通。

林穎孟說，柯文哲應該要和中國表達要有對等尊嚴，中共不該對我們武力侵犯，柯文哲上次答應她會說，可是後來沒說，事後還解釋是因為稿子唸完後就沒時間了，她問柯文哲這次會說嗎？柯文哲說會，上次因為對方說討論的是市政層面，但若林穎孟堅持的話「可以啊」，他會加在稿子中，再想想看如何說。

柯文哲說，稿子他都自己寫，按照標準是開會前三天雙方會交換稿子看；林穎孟問他若中共要他刪掉那句話他會刪掉嗎？柯文哲說不會，交換稿子時不能刪稿了，只是通知，至於怎麼說他回去想想看。

林穎孟說，柯文哲要表達和平對話的前提就是對等尊嚴，再更前提就是不能有武力侵犯行為，這要充分表達，和平對話不是矇著眼睛和平對話，共機持續擾台。柯文哲說，共機擾台就打下來，「沒有能力打下來在叫什麼」。