共機擾台辦雙城論壇遭疑 柯文哲：請總統撤在陸台人準備打仗

雙城論壇擬於7月19日舉行，台北市長柯文哲下午赴議會施政報告並備詢，議員張茂楠質疑中共持續擾台卻要舉辦雙城論壇，柯卻反嗆，那請總統停止兩岸的貿易，把在大陸的台灣人全部撤回來，準備打仗。

張茂楠指出，中共一直不放棄對台灣用武，長期在台灣周邊海空恫嚇台灣、飛機擾台，雙城論壇還需要辦嗎？本來要8月份舉辦，現在提前到幾月？

柯文哲說，雙城論壇是「雙城」，不是單方面決定，大家都要協商，如果準備好了大家就會宣布，還沒有準備好之前就不會宣布。張追問，不是要7月19日舉辦？柯說，每天都會聽到很多消息，不要每個都相信。

張茂楠再追問舉辦時間，柯文哲說，問一萬遍他還是同樣的回答，雙方協商好了，大家會同時宣布，且放任中共軍機擾台是市長的責任，還是總統的責任？如果總統都不能保衛國家，「那我們怎麼辦呢？總統也不要辜負全國人民的期望」。