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新竹縣+674 嬰幼兒莫德納8千劑疫苗7月22日開打

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣疫情概況。圖／縣府提供
新竹縣疫情概況。圖／縣府提供

新竹縣新增674例COVID-19確診案例，多數確診者為18至64歲青壯年、約占67%，確診年紀最長者為96歲。新竹縣預計7月21日將獲配出生滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗共8000劑，22日起將開放多元接種方案，提升疫苗覆蓋率。

新竹縣新增674例，分別為312位男性和362位女性，年齡分布在0至96歲，12歲以下131位、65歲以上52位，多數集中18至64歲青壯年，約占67%，統計至7月14日為止，新竹縣累計今年確診人數106545人。

新增674例確診地區分布，竹北市274例、竹東鎮92例、湖口鄉94例、新豐鄉74例、新埔鎮39例、關西鎮32例、芎林鄉10例、橫山10例、寶山鄉11例、北埔鄉18例、峨眉鄉2例、尖石鄉16例、五峰鄉2例；目前新竹縣居家隔離845人、居家照護列管人數2566人。

新竹縣衛生局指出，竹縣預計7月21日將獲配出生滿6個月至5歲的嬰幼兒莫德納疫苗8000劑，22日起將規畫36家合約醫療院所、13鄉鎮市衛生所、1處社區接種站（竹北里會所）及幼托園所入園等多元接種方案。出生6個月至5歲嬰幼兒可接種2劑莫德納疫苗基礎劑，2劑間隔至少4週。

竹縣各合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所持續接種各廠牌、各劑次疫苗，下周衛生所接種行程已擬定規畫，民眾可至竹縣疫苗地圖查詢，或竹縣疫苗預約入口網線上預約施打。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060&sms=10068

竹縣COVID-19疫苗衛生所施打時間。圖／縣府提供
竹縣COVID-19疫苗衛生所施打時間。圖／縣府提供
竹縣COVID-19疫苗衛生所施打時間。圖／縣府提供
竹縣COVID-19疫苗衛生所施打時間。圖／縣府提供
竹縣COVID-19疫苗衛生所施打時間。圖／縣府提供
竹縣COVID-19疫苗衛生所施打時間。圖／縣府提供

新冠肺炎 COVID-19 新竹 莫德納疫苗

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