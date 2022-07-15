美眾院挺台參2024環太軍演 外交部：彰顯美跨黨派支持

美國聯邦眾議院院會於美東時間14日表決通過「2023年國防授權法案」(NDAA2023)，支持邀請台灣參與2024年環太平洋軍演。對此外交部今回應表示，誠摯感謝美國國會支持，也彰顯美國國會不分黨派對台灣國防安全及台海和平穩定的高度重視與支持。

外交部發言人歐江安表示，此次眾議院通過的條文法案中，除重申「台灣關係法」及「六項保證」的對台承諾，支持台灣維持足夠自我防衛能力，也支持邀請台灣參與2024年環太平洋軍演（RIMPAC），另也納入支持台灣設立美國「境外預先通關」計畫（Preclearance）及建立提供美國官員赴台研習的相關交流計畫等7項修正案。

歐江安指出，美國國會近年持續在年度國防授權法案中，積極推動深化台、美軍事合作與交流，外交部誠摯感謝，將持續密切關注本法案後續審議情形，並與美國行政部門及相關國會議員保持密切聯繫，以持續深化台美安全合作關係。