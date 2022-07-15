是否修正「反對核電在台灣」理念？柯文哲：核二、三要延役
303大停電後，台北市長柯文哲頻頻開砲台灣就是缺電，甚至舉例東區門戶計畫的新建大樓都被迫限電。柯文哲下午赴議會施政報告並備詢，議員王鴻薇問柯文哲，是否要修正反對核電在台灣的理念？柯文哲說，這條有標準答案，如果他是現在的中央政府，核二、三要延役，爭取時間解決，停下來思考。
王鴻薇問柯文哲，柯以前說反核電在台灣，但現在缺電嚴重，影響台灣能源政策，仍然反對嗎？ 支持2025非核家園嗎？柯文哲說，非核家園，如果真要這樣幹會很慘，王鴻薇追問，所以反對非核家園？柯文哲說，這是理想，「要告訴我替代方案」，2025要關掉「要告訴我怎麼接上去」。
王鴻薇也問柯文哲，要不要修改反對核電在台灣？柯文哲說，核四是蓋不下去了，要的話要重蓋，茲事體大，所以核二核三延役，爭取一點時間，看怎麼處理。
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