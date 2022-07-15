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政院拍板！薛瑞元接任衛福部長 王必勝接指揮中心指揮官

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都是陳時中人馬！薛瑞元將接衛福部長 王必勝可望接政次

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長薛瑞元正式接任衛福部長。本報資料照片
衛福部次長薛瑞元正式接任衛福部長。本報資料照片

衛福部陳時中昨正式向行政院長蘇貞昌請辭，據民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，今天下午4點就會公布接任衛福部長人選。據了解，接任人選仍以衛福部政次薛瑞元呼聲最高，一旦正式接任，交接日期將訂於下周一。陳時中於日前也說，薛瑞元是他的好兄弟。薛瑞元也說，「這個沒有錯」，他擔任衛生署（現衛福部）醫事處長時，陳時中就是衛生署副署長，兩人認識很久了。

陳時中曾說，「薛次這幾年跟我一起打拚，長照健保都做了很大貢獻。」昨天於最後一次部務會議，更直接稱許薛瑞元，於推動長照2.0時盡心盡力，當時還曾兼任長照司長。

另衛福部醫福會執行長王必勝可望將接任衛福部政次，據了解，王必勝於疫情期間，掌管全國集中檢疫所調度，深獲陳時中肯定，只要陳時中下令，王必勝可說是使命必達，且他的政治敏感度高，可說是最貼近陳時中的人，即使王必勝於日前爆出緋聞事件，完全不影響他在陳時中心中的地位。這次衛福部新任部長、次長，完全都是陳時中人馬。

接任衛福部次長及指揮中心指揮官的王必勝，與陳時中、薛瑞元都是畢業於台北醫學院（現為台北醫學大學）醫學系、陽明大學醫務管理研究所。王畢業後至台北榮總擔任住院醫師，專長為胸腔科，並追隨當時胸腔部主任彭瑞鵬，於SARS疫情期間，彭瑞鵬升任關渡醫院長，王隨之前往協助行政事宜。

王必勝先後任職台北榮總醫療品質管理中心主任、醫企部副主任、部立金門醫院長、中華民國醫師公會全聯會秘書長。2018年接任醫福會執行長，主管26家衛福部部立醫院，轄下1萬7千名醫事人員。

新冠疫情期間，當衛福部桃園醫院爆發院內感染，以及苗栗京元電子、屏東Delta變異株、台北環南市場、桃園亞旭電子廠等群聚事件後，王必勝都在第一線擔任前線指揮官，也是陳時中最信任的得利助手。

薛瑞元畢業於台北醫學院（現為台北醫學大學）醫學系，同時具有律師與醫師執照，他為婦產科醫師早年在嘉義開業，但他過去受訪表示，過去曾被一名患者提告，指其進行結紮手術時，遺留一片紗布在她體內，但提告時間距離手術已相差5年，中間過程令人困惑，但法院判決薛敗訴。

這件事情讓薛瑞元下定決心，一度不行醫，研讀法律，最後於38歲考取台大法律系，取得律師資格，46歲取得台大法律碩士學位。

不行醫的薛瑞元轉而擔任民進黨立委洪奇昌辦公室主任，更起草生育風險救濟制度，並與前立委黃淑英共同提案修法，但當時黃淑英曾在立院提案，但因國會惡鬥未能通過。該條例直到2015年通過，2016年6月上路。

薛瑞元後續又到衛生署擔任醫事處簡任秘書、副處長、處長，再回到醫界擔任衛福部雙和醫院副院長、屏東縣衛生局長，以及衛福部常務次長，行政經歷相當豐富。

陳時中於2017年2月接任衛福部長，8月便升任薛瑞元為衛福部次長，雖然2020年7月退休，但隔月又以政務次長回聘，並續任至今，疫情期間，擔任指揮中心社區防疫組長，對防疫工作十分熟悉。

薛瑞元 衛福部 陳時中 王必勝

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