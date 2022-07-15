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李俊俋將離任參選嘉義市長 蔡英文今頒二等景星勳章

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統府副秘書長李俊俋日前被民進黨徵召參選嘉義市長，即將離任，蔡英文總統今天上午頒授李俊俋「二等景星勳章」。圖／總統府提供
總統府副秘書長李俊俋日前被民進黨徵召參選嘉義市長，即將離任，蔡英文總統今天上午頒授李俊俋「二等景星勳章」。圖／總統府提供

總統府副秘書長李俊俋日前被民進黨徵召參選嘉義市長，即將離任。蔡英文總統今天上午頒授李俊俋「二等景星勳章」，表彰對國家社會的貢獻與付出，並期勉李未來繼續貢獻專業，一起為台灣創造更好的未來。

蔡總統說，李俊俋是跟她一起打拚的老朋友，也是重要的工作夥伴。過去，李在不同公職崗位上認真專業的表現，大家都有目共睹，所以特別請李俊俋擔任總統府副秘書長。

蔡總統說，這段時間以來，李的責任非常繁重，包括原轉會、元旦及國慶等重大活動，都是由李來督導，也都全力做到好；李也是總統府內的防疫長，不僅為大家緊盯疫情，注意防疫工作，更是非常關心同仁的健康。

蔡總統指出，今天透過頒授「二等景星勳章」，感謝李俊俋的辛苦付出。李卸下職務是為了台灣的發展、為了服務更多人。她相信，擁有行政、立法完整歷練的李俊俋，一定能為台灣帶來更多進步。

李俊俋 總統府

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