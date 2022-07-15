金美齡批謝長廷缺席 謝系嗆「幼稚」金硬拉賴進場反成困擾

日本前首相安倍晉三遭槍擊刺殺離世，副總統賴清德日前以我近年最高層級官員赴日弔唁。不過，前國策顧問金美齡接受電子媒體訪問時表示，如果不是她在增上寺門口「巧遇」賴清德，否則賴可能沒人可帶入場；她也不滿駐日代表謝長廷缺席，理由竟是另有行程，讓她覺得「很好笑」。

謝系前立委謝欣霓今天在臉書貼文指出，是金美齡硬將賴清德拉到身旁，反而造成安倍家屬原本安排上的極大困擾，還批金對媒體的放話，「真的是有夠幼稚」；賴7月11日抵達日本在下午2時已去過喪宅致意，也在下午5時半去增上寺上香，這過程謝長廷全程參與（雖然媒體只拍到增上寺的畫面），賴當然已經見過安倍夫人，金即使不知道整個過程其實可以低調就好，真的無需向媒體放話。

謝欣霓臉書全文如下：