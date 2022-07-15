媒體議價立法 學者：澳洲模式更適合台灣

全球各地媒體積極向Google等大型數位平台爭取分潤，繼澳洲2021年訂立《新聞媒體與數位平台強制議價法》後，法國今年也以《著作鄰接權》立法方向，要求Google、臉書等大型平台必須使用新聞內容付費；國內法律學者呼籲，行政院務必領銜帶頭，盡速推動媒體議價立法相關工作，以他國經驗來看，澳洲模式更適合台灣。

政治大學法律系特聘教授王立達、成功大學法律系副教授許曉芬今（15）日在《推動台灣媒體議價相關立法》線上記者會中共同建議，新聞媒體與平台協商必須要有法律依據，考慮台灣目前法律的客觀條件，澳洲模式可能更適用於台灣。

他們同時也建議，媒體與平台議價的立法工作已迫在眉睫，媒體也可參考國外經驗，先與平台協商。

許曉芬表示，德國、法國能夠立基《著作鄰接權》，以此保護新聞媒體的線上利用權，背後有一段漫長的立法過程與著作鄰接權架構，台灣《著作權法》因無鄰接權規定，這個部分要在台灣複製，恐怕非常困難。

澳洲、歐盟的立法機構都意識到，數位時代來臨後，民眾多習慣透過線上閱覽新聞，新聞出版生態發生劇烈改變。

跨國平台如Google和臉書，本身並不生產新聞，卻大量使用新聞媒體產生的新聞內容，並以創造導流為理由迴避新聞付費。

許曉芬指出，目前新聞媒體處於弱勢，多數媒體無法拒絕平台的強勢主導，也會擔心可能因此影響流量、被競爭對手超越等。要想讓媒體直接和跨國平台協商議價，若無法律支持，幾乎是不可能的任務。

歐盟擔憂社會的多元價值將遭破壞，因此積極推動立法，即使歐盟數位單一著作權指令創設新聞媒體的《著作權鄰接權》爭議甚多，最終仍通過生效。

歐盟各國必須將相關規定，轉換成國內法律，其中又以法國的轉換最為積極，在Google拒絕協商後，法國競爭委員會與法院介入，指摘Google想方設法避免新聞出版者獲得著作鄰接權保護，並且強迫接受不公平待遇，更拒絕任何針對報酬的可能協商，因此給予重罰。

許曉芬歸納指出，最後之所以能將平台逼上談判桌，其實不是《著作鄰接權》的誠信協商義務，而是《競爭法》形成壓力，才實現平台使用新聞須付費的立法規定。但也是立法在先，才有後續競爭法介入的可能性。

王立達表示，比較澳洲模式與法國模式，台灣似乎更可能採取澳洲模式，其優點有二。

第一，澳洲採取強制仲裁的立法精神，媒體和平台自行協商，法律其實是備而不用，澳洲政府至今一直沒有正式指定適用媒體議價法的大型平台，但Google與Facebook在這部法律推促之下，與澳洲媒體達成協議的授權費總金額，已經達到每年2億澳幣以上。

第二，採取澳洲模式可以避開冗長的競爭法調查與訴訟過程。從2019年11月法國媒體向競爭委員會提出檢舉，到今年6月Google與競爭委員會達成和解，其間過程長達2年半以上。雙方最終和解承諾中包含交付仲裁，其實也不無向澳洲取經效法的意味。

王立達最後呼籲，國內媒體應當把握時機，以公會名義儘快組織一支談判隊伍，積極與兩大平台密集接觸，要求不得歧視國內媒體，必須比照國外授權費計算方式與國內媒體進行議價協商，並且同時向公平會提出集體議價的聯合行為申請。在此同時，行政院也應當迅速參考澳洲與法國的寶貴經驗與立法內容，同步制定媒體議價相關立法，作為媒體要求平台同等對待的法律基礎與強力後盾。