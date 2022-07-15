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南投4死命案歹徒持雙槍行凶 3被害人是8年前舊案證人

陳時中遭質疑落跑部長 吳思瑤：人會走，制度會留下

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中競選總部總幹事吳思瑤。記者吳亮賢／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中競選總部總幹事吳思瑤。記者吳亮賢／攝影

衛福部長陳時中辭職投入台北市選戰，遭質疑落跑部長，防疫議題也將成為北市選戰攻防重點。陳時中競選總部總幹事吳思瑤今指出，「人會走，制度會留下」，防疫工作要做的就是留下好的制度，未來不管誰來接手，都可以讓制度穩健運行，國民黨以此作為操作工具，「不攻擊、不會選，不打擊陳時中，國民黨就不會選台北市長」。

吳思瑤表示，選舉可以攻防、攻擊，但防疫務必要團結，面對疫情，這是全國上下不分黨派一起要投入的事情，不樂見疫情的工作，成為各個政黨選舉操作的工具，陳時中領導指揮中心900多天以來，每天24小時都待命，他承擔的責任，雖沒辦法盡如人意，但領導指揮中心的付出，大家都看得見。

對於新竹市長林智堅陷入論文抄襲案，陳時中被質疑落跑，兩人被稱為「抄跑連線」，吳思瑤表示，選舉有個鐵律，比較強的候選人，都會是被鎖定攻擊的假想敵，比較弱的一方，會緊咬候選人，拉抬自己，「國民黨候選人，藉由這樣的工具拉抬自己」。

她表示，林智堅論文事件現在交由中華大學跟台灣大學釐清，讓學術回歸學術，選舉不需要炒作；陳時中部長900多天領導指揮中心過程，每天兢兢業業，國民黨的持續攻擊「真的沒步了」，也沒有更強的論述，國民黨想要讓別人失分，但完全沒辦法從中得分，這是顯而易見的。

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