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花敬群社宅再槓北市 陳智菡：不及格質疑第一名考不好？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
內政部政次花敬群在臉書貼文質疑「台北市首都團隊的居住政策在哪裡」北市府發言人陳智菡回應，「一個不及格的學生，在質疑第一名考不好？」本報資料照片
內政部政次花敬群在臉書貼文質疑「台北市首都團隊的居住政策在哪裡」北市府發言人陳智菡回應，「一個不及格的學生，在質疑第一名考不好？」本報資料照片

內政部營建署與台北市政府社宅誰跳票互槓，內政部政次花敬群在臉書貼文質疑「台北市首都團隊的居住政策在哪裡」，花更指出，這是「一個早已放棄目標與理想的團隊，只剩用口水汙蔑持續奮鬥的團隊。」北市府發言人陳智菡回應，「一個不及格的學生，在質疑第一名考不好？」

陳智菡提到，中央蓋的戶數少，對居住正義只剩下蒼白的想像，難怪花次會有如此令人無言的發言。

陳智菡說，台北市建成、興建中、加上規畫中的社宅已經有2萬429戶，輾壓中央的2949戶，而且2949戶中的2907戶是世大運選手村，也是台北市蓋的。請問中央的居住正義落實在哪裡？

陳智菡表示，柯文哲團隊從來沒有放棄居住正義的理想。一個北市府同時間要維持一萬戶開工興建，人力已經非常緊繃，預算與用地也要考量，且北市的社宅許多都已提供民眾居住使用，住宅管理也需要人力物力維護。

北市 陳智菡 居住正義 花敬群 內政部

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