逾六成不滿意蔡政府能源表現 比不滿意蔡英文施政還多

啟思民本基金會今舉辦「7月份民本調查－能源電價議題」發布記者會，國民黨立委江啟臣指出，根據調查結果顯示，相對於蔡英文總統整體施政表現，有36%滿意、56.7%不滿意，有更多民眾並不滿意蔡政府的能源表現，僅31%滿意，而有62.5%不滿意。

根據民調結果，電價部分，有37.9%的民眾認為電價太高、35.2%認為電價剛剛好，只有19.7%的人覺得電價太低。針對經濟部調漲電價的政策，則只有33.7%的民眾贊成，高達63.7%的人並不贊成。並有多達9成2的民眾擔心電價調漲帶動整體物價上升，僅有6.5%的人不擔心。

而在供電題組裡，有87.3%的民眾認為缺電問題嚴重，只有1成的人覺得不嚴重。並且只有2成6的民眾對政府未來提供穩定電力有信心，將近7成的人是沒信心的。

至於經濟部長王美花日前稱「政府無法在2025年達成再生能源占比20%的目標是因為經濟發展太好、用電量增加」的說法，僅有不到3成的人贊同，而有6成5的民眾不贊同。

針對能源選項，支持優先提升核能或再生能源各有相當數量的擁護者，前者為4成9，後者3成8。不過在認為應優先減少何種發電量佔比部分，台灣民眾則有相當共識，近5成7的人回答火力。

最後是俄烏衝突後的國際能源情勢，有約8成1的民眾認為，蔡政府有必要重視多個國家為穩定國內能源價格供應，分別有新建、重啟或延役核電廠規劃的國際趨勢，僅1成2的人認為不必要。

江啟臣表示，年輕族群對蔡政府能源政策的不滿意程度，是整體施政的兩倍，顯示青年世代對能源的高度不滿和憂心。此外，不分年齡層的民眾，都很擔心電價上漲帶動整體物價成長，江啟臣說，台灣雖然相對美國通膨沒有那麼嚴重，但從去年8月CPI首度突破2%到今年6月的3.59%，也已經成長1.5倍，代表物價上漲的壓力在未來會越來越大。

江啟臣指出，眼前大家擔心是供電不足的問題，但從中長期來看，更是國安問題，如果動不動就缺電、跳電，對國家安全勢必會有很大衝擊，敵人要打我們可能不需要武器，只要封鎖斷電就可以。江啟臣更建議，蔡政府應當要正視這份民調的結果，了解台灣民眾對多元、穩定和安全供電的期許，以及合理電價的需求。

啟思民本基金會7月份民本調查，針對全國18歲以上的網路人口，於今年7月7日至12日期間，在Facebook投放廣告發送問卷，並剃除IP重複者，一共回收1096份有效問卷。抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.96%內。