北市府、文化部槓上 雙方都自認有理

台北市長柯文哲說副市長蔡炳坤因生氣引發中風，爆發台北市與文化部的齟齬！北市府與文化部正因台灣博物館、空軍總部土地案吵得不可開交，文化部長李永得批評台北市「獅子大開口」，國家資產居然還要向台北市繳租金；柯還疑蔡是因此腦中風，柯P不滿說，蔡副市長在昏倒前，很在意李永得言論。這樣的政治口水，並不是民眾想要看到的。

由於台灣博物館、空軍總部的用地仍屬於台北市，文化部多年想要討回進行開發，但雙方法律等問題糾纏多年，至今仍未解決所有權歸屬，也讓文化部長李永得忍不住批評台北市政府。

北市、文化部口水不斷

李永得近日出席台灣博物館古生物展開幕典禮時說，台博每年要繳給台北市政府300萬租金，雖是小事，「可是這是一個國家的顏面」，還說中央與北市府討論財產移撥多年未果，「簡直覺得不可思議」，他也批北市府同意無償撥用範圍未含館前廣場，使台博館淪「孤島」。

當時，副市長蔡炳坤與北市文化局隨即澄清並非事實，表示在5月11日，該地（台博）已由「公園用地」變更為「保存區」用地，目前由台博館向北市府公燈處申請無償撥用程序進行中。蔡炳坤更在12日晚間與台北市長柯文哲聚餐期間昏倒送醫，經診斷為腦中風，緊急開刀後目前仍未脫離險境。台北市長柯文哲隨後受訪時透露，蔡炳坤在病倒前，很在意文化部長李永得對台博館的相關言論。

土地爭議各說各話

李永得受訪時回批，有關空總、台博館兩事，並未針對任何人，純屬就事論事，請柯文哲要扛起責任，不要推到副市長身上。李永得還說，7.15公頃空總土地轉交若按照北市府規定，國家只能拿不到2公頃的地，無法新建國際藝文設施，且北市要求40%的土地回饋也不合理。

但北市發言人陳智菡回應表示，文化部擬將空總舊址改規劃為類似華山文創園區的「台灣當代文化實驗場」，其中有商業用途自然必須按法規回饋40%土地，這並非台北市特例，否則便是圖利，且文化部也未提出細部計畫。

雙方爭論也讓外界對文化部與北市府的是非霧裡看花。這些問題都是長期累積，但為何卻在近日爆發？選舉的因素昭然若揭，如今，台北市與文化部的爭執各說各話、自認言之成理，卻少了中央、地方的溝通善意，並淪為向媒體放話，彼此僵持，無法解決問題，委實令人慨歎。

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