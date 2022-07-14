花敬群批北市府居住政策「只剩用口水汙蔑奮鬥的團隊」

內政部營建署與台北市政府持續在社宅興建互批。內政部政次花敬群稍早在臉書貼文質疑「台北市首都團隊的居住政策在哪裡」，他更指出，這是「一個早已放棄目標與理想的團隊，只剩用口水污蔑持續奮鬥的團隊。」

台北市長柯文哲日前表示，之前競選期間曾經喊出8年要蓋5萬戶社會住宅，現在只勉強做到2萬戶，認為蔡英文總統喊的8年20萬戶也鐵定跳票；內政部營建署呼籲地方政府應該更積極；台北市長黃珊珊今天再說，這是「考最後一名的人問第一名為何沒考100分」。

台北市政府與內政部持續槓上。花敬群稍早在臉書直批，「近三年來，台北市政府幾乎已經放棄為市民興建社會住宅。」

花敬群說，從2020年至今的兩年半，台北市政府新增加的社宅數量僅一千戶左右。這個成績在六都推動社宅的排名已是後段班，若與2016至2019年市府共推動約1.1萬戶相比，台北市政府幾乎已經放棄柯市長初上任時的居住正義理想與目標。

花敬群說，更糟糕的是，少了社宅政策的柯市府，完全沒有新的政策與目標來銜接，只剩下不斷空轉與政治口水的這三年。

花敬群寫到，昨天他到台南市為300戶的開南安居社宅動土，明天要去高雄為440戶的鳳翔安居社宅開工，這些都是在地民眾歡欣鼓舞期待的事情。

他說，中央政府在國家住都中心成立後即刻啟動全面銜接社宅興建的任務，從2020年迄今，住都中心在全國各縣市新增超過1.7萬戶社宅，今年下半年尚有一萬戶以上要推動，明後年案件也持續準備中。￼

花敬群表示，柯市府第一任的社宅成績，他們的稱讚未曾少過，柯市府第二任對居住政策的做法，其實是嚴重對不起台北市民的。

他進一步指出，不單只是直接興建社會住宅這樣，柯市府在包租代管社宅的推動也是相同的虎頭蛇尾，也讓他質疑，「台北市首都團隊的居住政策是什麼」。