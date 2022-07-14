影／陳時中誇台中防疫「歷史會記上一筆」 盧秀燕回應了

衛福部長陳時中日前公開感謝台中市長盧秀燕，全力協助中央防疫、設置集中檢疫所，更說相信歷史都會記上一筆。「謝謝陳時中部長。」盧秀燕說，台中市防疫如果稍有成績，那是市民與市府團隊共同努力的結果，疫情還沒有結束，需要大家繼續加油。

陳時中公開點名盧秀燕，提到2年前盧市府義無反顧、協助中央設集中檢疫所，安置武漢包機返台的台商，他至今仍非常感謝，更相信「歷史都會記上一筆。」

台中市盧秀燕多次在公開場合，提到台中市的防疫措施總是說「全力配合中央」頂多再加嚴措施。

陳時中不只一次公開稱讚盧秀燕的防疫做得到位，積極配合中央。

副總統賴清德，今年5月29日訪視台中市中央公園快篩與給藥得來速，全程都沒看稿，望著台下綠營立委與議員，稱讚台中市政府團隊的防疫成績，包括疫苗覆蓋率都是高過全台平均值。