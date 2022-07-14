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【重磅快評】甲級戰犯孫作首相，獨裁者孫不能選市長？

聯合報／ 主筆室
日本產經新聞台北支局長矢板明夫指點台灣政治，稱日本民眾不關心台灣地方選舉，但會關注指標人物蔣萬安。圖／取自「矢板明夫俱樂部Yaita Akio」粉專
日本產經新聞台北支局長矢板明夫指點台灣政治，稱日本民眾不關心台灣地方選舉，但會關注指標人物蔣萬安。圖／取自「矢板明夫俱樂部Yaita Akio」粉專

產經新聞駐台記者矢板明夫又代表「日本人」指點台灣政治，稱日本民眾不關心台灣地方選舉，但會關注指標人物蔣萬安，因他另一身分是「蔣經國的孫子」，代表中國勢力。他還宣稱，「從日本角度」觀察，蔣是否選上台北市長，等同將來會否當選總統。

如此獨步全球的觀點，矢板沒撰文貢獻總社，卻在綠營豢養的小電台，和主持人濡沫嗯哼。他傳回本社的稿子，把小安子是蔣氏後代的背景如實交代，卻沒提「獨裁者」三字；還稱他民調居冠，民進黨承認蔣是強敵，「必須全力以赴阻止他當選」。

綠媒大吹「獨裁者子孫回歸」，把大內宣包裝成外國觀點，矢板分明是境外協作者干擾選舉；這就是民進黨所謂的「全力以赴」阻蔣當選。但這手法很拙劣，台灣現在已是獨裁復辟，民眾更關心哪個候選人是當今獨裁者的鷹犬。

矢板一心舔綠，反而髒了安倍晉三的英名。若依他邏輯，安倍外祖父岸信介是甲級戰犯，安倍兩度擔任首相、鼓吹修改和平憲法，不就等於軍國主義復辟？

難怪網民愛挖苦1450，「人一綠，腦就呆」。矢板給小安子扣帽「獨裁者子孫」，還把蔣家和中國勢力畫上等號，影射蔣萬安傳承先人代表中國勢力。其實，談起「蔣經國傳人」，蔣萬安怎比得過蔡英文？蔡總統一再肯定蔣經國反共保台「是當前台灣人最大共識」，她才是兩蔣反共路線擁護者。矢板抹紅蔣氏父子，難道蔡英文是在唱和中國勢力？

日本人看待蔣氏父子，並非只有「獨裁者」的角度。美國對中政策未轉向對岸前，兩蔣與日本關係不亞於對美，極右的產經新聞，曾獨家採訪兩蔣父子及獲閱府黨機密檔案，撰寫「蔣介石秘錄」。2008年，自民黨大老平沼赳夫曾在研討會肯定「蔣介石保護日本天皇制」；隔年，森喜朗在李登輝之友會的演講表示，「日本今天存在的多虧了蔣介石，日本人必須心存感激謝」。近年美中日台地緣政治劇變，日本政壇不再多談兩蔣，但也沒像矢板「蔣家代表中國」的偏頗說法；畢竟自民黨與國民黨都是二戰後反共的政治產物，就算現在要反中，也不會無視歷史自打巴掌。矢板代表的不是日本主流，而是民進黨。

值得深思的是，兩蔣獨裁時代，台日友誼是日人感激台灣，日本白團協助蔣政權壯大軍事力量，預防美國棄台；如今號稱「日本是最好朋友」的蔡政府，處處有求於日本的關照與援手，從疫苗、農產過剩到CPTPP無所不依賴，還要利用日媒造謠打選戰。兩相對照，便知獨裁者未必心無國益，而自稱民主者，其實黨私大於人民。

日本 蔣經國 民進黨

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