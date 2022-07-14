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限制轉調期間公務人員 可調任3歲以下子女實際居住地

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
考試院院會今天通過公務人員任用法第22條修正草案，增訂在限制轉調期間之公務人員為親自養育三足歲以下子女，如符合一定要件，經原服務機關同意，得調任至子女實際居住地之機關，不受原轉調機關範圍之限制。本報資料照片
考試院院會今天通過公務人員任用法第22條修正草案，增訂在限制轉調期間之公務人員為親自養育三足歲以下子女，如符合一定要件，經原服務機關同意，得調任至子女實際居住地之機關，不受原轉調機關範圍之限制。本報資料照片

為因應少子女化趨勢，營造養育子女之友善職場環境，考試院院會今天通過公務人員任用法第22條修正草案，增訂在限制轉調期間之公務人員為親自養育三足歲以下子女，如符合一定要件，經原服務機關同意，得調任至子女實際居住地之機關，不受原轉調機關範圍之限制，使公務人員得以兼顧家庭與職場。該草案將於近日函請立法院審議。

考試院表示，公務人員考試法訂有限制轉調年限的規定，在高等考試各等級考試、普通考試、初等考試為3年，在地方特考、身障特考及原民特考為6年，其用意在於強化用人機關的人事穩定，以利業務推動及服務效能。

考試院表示，為配合政府刻正推動「建構安心懷孕友善生養環境」之政策，以及考量考試及格人員於限制轉調期間內，「育幼」之急迫需求與必要性，在參酌各界意見後，修正任用法第22條，增訂第2項至第4項，規定上述考試的及格人員，實際任職期間已達公務人員考試法所定限制轉調年限三分之一，因現職機關所在地與三足歲以下子女實際居住地未在同一直轄市、縣(市)，為親自養育該子女，而有需調任至子女居住地之機關者，不受應任職原轉調機關範圍之限制，且原服務機關就該指名商調應優先考量，並明訂該等人員於原限制轉調期間內再轉調之機關範圍。

考試院進一步說明，機關用人穩定性與其能否遂行業務息息相關，本次修法雖適度放寬轉調之限制，惟仍宜由各機關就親子相隔距離等各種實際養育情形，優先考量公務人員親自養育幼兒之調任權益，逐案審酌是否同意過調，期能於打造友善生養環境政策目標之餘，亦兼顧機關業務推動與服務品質之維繫及首長之用人權限。

考試院 公務員

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