最後一場衛福部務會議 陳時中：天下沒有不散的筵席

衛福部長陳時中今天上午向行政院長蘇貞昌請辭，目前行政院正審理辭呈，但未核准辭呈前，陳時中仍為衛福部長，並於今天下午主持最後一場部務會議。

陳時中說，今天是最後一次主持部務會議，上任以來5年5個月又多幾天，時間非常長，任內獲得大家的幫助，完成許多事情，現在是換跑道的時候，當然離開會有不捨，但老話一句，「天下沒有不散的筵席」，希望透過不斷的轉換跑道，讓自己更精進。

陳時中細數任內政績，如健保部分負擔調整、長照2.0、社會安全網、疫情等。陳時中說，遞出辭呈後，隨時都會走人，把握最後機會與大家相處，未來可能有機會以地方政府角色來和衛福部合作與尋求幫忙，且「他一定會和各位充分合作」，這時引來與會官員的笑聲，希望大家都高高興興。

至於，部長接任人選是否就是坐在一旁的政次薛瑞元？陳時中說，這部分為行政院長的權責，應由院長來宣布，衛福部就是尊重。

健保部分負擔上路時程，仍為外界關切議題，陳時中說，健保署長李伯璋對部分負擔調整帶有十分強烈的使命感，部分負擔確實非常努力討論出的一個方向，但5月15日實施時，疫情確診人數多，防疫十分緊急，為避免加重民眾負擔而延宕， 相信以李署長的使命感，部分負擔一定會做，但他已遞出辭呈是待離之人，不適合在這裡對政策三道四，大家一起努力過，這是衛福部基本態度，相信新任部長及李署長會把它做好。

而任內覺得沒做好的地方？陳時中說，他希望社家署朝向改制方向，期待下一部長繼續努力，因社會署體制內對於兒童健康的保護還做得不多，雖然進行少子化、優化兒童醫療等措施，但進步不多、成效仍低，應該讓社家署的專責性更強，保障兒童健康。

一旦陳時中辭呈核准後，將立即投入台北市長選戰，立委吳思瑤也於臉書PO出陳時中競選團隊發言人為立委莊瑞雄、林楚茵。