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亞盟主席曾永權主持民主自由與法治圓桌論壇

聯合報／ 記者高凌雲
亞盟理事會主席曾永權主持亞太視訊圓桌會議。圖片提供/亞盟
亞盟理事會主席曾永權主持亞太視訊圓桌會議。圖片提供/亞盟

亞洲太平洋自由民主聯盟今天舉行2022年亞太視訊圓桌會議，這次討論主題是「民主自由與法治」，世界自由民主聯盟中華民國總會饒穎奇，亞盟理事會主席曾永權將分別發表談話，曾永權說，當前國際情勢面臨歷史轉捩點，新冠疫情與俄烏戰爭，嚴重影響世界經濟，各國經貿往來停滯，許多不利因素造成通貨膨脹，有些國家人民飽受戰爭之苦，更凸顯自由民主的重要。

國民黨立委陳以信在視訊會議發表專題演講，他說，自由社會須透過民主與法治才能實現，但根據統計分析，一個國家民主與法治的發展可能是兩回事，分析全球133個國家或地區的民主與法治指數，雖然大多數國家民主與法治呈現正向關係，民主化與法治化會同時增加。但某些國家地區卻呈現分離發展，或甚至呈現反向關係。例如新加坡與香港，高度法治卻僅有中度民主。盧安達與阿聯酋屬低度民主，但法治程度相當高。中國大陸民主化程度全球最低，但法治化程度能算中段班。

陳以信表示，民主化必然會帶來法治化，法治化卻未必會走向民主化。缺乏民主化的法治化，會走向威權式民主，甚至走向獨裁政權，最後成為自由社會的敵人。

曾永權說，自由與民主相依相連，有自由，才會有民主，有民主，才會有自由。 法治精神是民主社會不可或缺的，實行法治的民主，社會才能建立信任，在危機中堅持不懈，以包容對話來消弭社會分歧，減少衝突的發生。

他表示，亞盟68年來持續推動自由、民主與人權，亞盟的各位夥伴應堅定自由民主信念，將區域和平的理念推展到亞太地區，使亞太地區的自由、和平與繁榮朝正向發展。

曾永權指出，中華民國堅定捍衛自由民主，美國智庫自由之家2022年全球自由報告，台灣獲得94分高分，與去年持平，繼續名列最自由國家之一，總部位於英國倫敦的經濟學人資訊社2022年2月公布2021民主指數報告，台灣在167國家地區中排名第8，是亞洲唯一擠進前10全面民主的國家。

曾永權 俄烏戰爭 陳以信

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