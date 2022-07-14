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焦糖幫陳時中空戰炸鍋 他爆恐難撐24小時 黃珊珊也說話

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今天也被問及此事，黃表示，每個人都有自己的選擇，但重點不是空戰。圖／北市府提供
台北市副市長黃珊珊今天也被問及此事，黃表示，每個人都有自己的選擇，但重點不是空戰。圖／北市府提供

衛福部長陳時中昨正式獲徵召參選台北市長，傳出參選北市議員失利的「焦糖哥哥」陳嘉行操盤網路團隊，引爆綠營炸鍋，台北市副市長黃珊珊今天也被問及此事，黃表示，每個人都有自己的選擇，但重點不是空戰，而是要提出對台北市有建設的內容，不是只是空空泛泛說。

一傳出衛福部長陳時中參選台北市長的競選團隊，「焦糖哥哥」陳嘉行將空降擔任網路部門掌舵手，馬上引發外界議論，資深媒體人趙少康小編也狠酸，陳時中宣布焦糖哥哥當空軍指揮官後，綠營民怨沸騰，焦糖哥哥可能撐不過24小時，要撐住啊！

黃珊珊今天則表示，每個人都有自己的選擇，但重點不是空戰，還不如提出指教，大家一起討論，怎麼將事情做得更好。

黃珊珊說，大家都在說「戰」，但人民最想看到的，應該不是每天去指責別人，而是要拿出什麼解決方案。

康編碎碎念粉專貼文，「焦糖哥哥任空軍指揮官的首道難題」綠基層民怨沸騰！小編貼文表示，陳時中宣布焦糖哥哥當空軍指揮官的一小時內，我們都不用出手，綠營的社群聊天直接炸鍋！民怨沸騰！

小編也酸，按照這樣的節奏下去，焦糖哥哥可能撐不過24小時！焦糖哥撐住啊，「我們很早以前就支持你、很看好你的！請你一定要死守空軍指揮官的位置，就跟陳時中死守在疫情指揮官的位置一樣！

資深媒體人趙少康小編也狠酸，陳時中宣布焦糖哥哥當空軍指揮官後，綠營民怨沸騰，焦糖哥哥可能撐不過24小時，要撐住啊。圖／引用自康編碎碎念粉專
資深媒體人趙少康小編也狠酸，陳時中宣布焦糖哥哥當空軍指揮官後，綠營民怨沸騰，焦糖哥哥可能撐不過24小時，要撐住啊。圖／引用自康編碎碎念粉專

焦糖哥哥 台北市長 陳時中

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