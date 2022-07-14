焦糖幫陳時中空戰炸鍋 他爆恐難撐24小時 黃珊珊也說話
衛福部長陳時中昨正式獲徵召參選台北市長，傳出參選北市議員失利的「焦糖哥哥」陳嘉行操盤網路團隊，引爆綠營炸鍋，台北市副市長黃珊珊今天也被問及此事，黃表示，每個人都有自己的選擇，但重點不是空戰，而是要提出對台北市有建設的內容，不是只是空空泛泛說。
一傳出衛福部長陳時中參選台北市長的競選團隊，「焦糖哥哥」陳嘉行將空降擔任網路部門掌舵手，馬上引發外界議論，資深媒體人趙少康小編也狠酸，陳時中宣布焦糖哥哥當空軍指揮官後，綠營民怨沸騰，焦糖哥哥可能撐不過24小時，要撐住啊！
黃珊珊今天則表示，每個人都有自己的選擇，但重點不是空戰，還不如提出指教，大家一起討論，怎麼將事情做得更好。
黃珊珊說，大家都在說「戰」，但人民最想看到的，應該不是每天去指責別人，而是要拿出什麼解決方案。
康編碎碎念粉專貼文，「焦糖哥哥任空軍指揮官的首道難題」綠基層民怨沸騰！小編貼文表示，陳時中宣布焦糖哥哥當空軍指揮官的一小時內，我們都不用出手，綠營的社群聊天直接炸鍋！民怨沸騰！
小編也酸，按照這樣的節奏下去，焦糖哥哥可能撐不過24小時！焦糖哥撐住啊，「我們很早以前就支持你、很看好你的！請你一定要死守空軍指揮官的位置，就跟陳時中死守在疫情指揮官的位置一樣！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言