焦糖幫陳時中空戰炸鍋 他爆恐難撐24小時 黃珊珊也說話

衛福部長陳時中昨正式獲徵召參選台北市長，傳出參選北市議員失利的「焦糖哥哥」陳嘉行操盤網路團隊，引爆綠營炸鍋，台北市副市長黃珊珊今天也被問及此事，黃表示，每個人都有自己的選擇，但重點不是空戰，而是要提出對台北市有建設的內容，不是只是空空泛泛說。

一傳出衛福部長陳時中參選台北市長的競選團隊，「焦糖哥哥」陳嘉行將空降擔任網路部門掌舵手，馬上引發外界議論，資深媒體人趙少康小編也狠酸，陳時中宣布焦糖哥哥當空軍指揮官後，綠營民怨沸騰，焦糖哥哥可能撐不過24小時，要撐住啊！

黃珊珊今天則表示，每個人都有自己的選擇，但重點不是空戰，還不如提出指教，大家一起討論，怎麼將事情做得更好。

黃珊珊說，大家都在說「戰」，但人民最想看到的，應該不是每天去指責別人，而是要拿出什麼解決方案。

康編碎碎念粉專貼文，「焦糖哥哥任空軍指揮官的首道難題」綠基層民怨沸騰！小編貼文表示，陳時中宣布焦糖哥哥當空軍指揮官的一小時內，我們都不用出手，綠營的社群聊天直接炸鍋！民怨沸騰！