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王毅稱挑戰一中「台海狂風暴雨」 外交部嗆荒謬：嚴厲譴責

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
大陸國務委員兼外長王毅日前表示，如果一個中國原則遭挑戰，台灣海峽會陰雲密布，甚至狂風暴雨。新華社
大陸國務委員兼外長王毅日前表示，如果一個中國原則遭挑戰，台灣海峽會陰雲密布，甚至狂風暴雨。新華社

中國外交部王毅日前表示，如果一個中國原則遭挑戰，台灣海峽會陰雲密布，甚至狂風暴雨，並強調不容許台灣從中國被分裂出去。外交部今回嗆，無法接受中國發表損及我國主權的荒謬言論，中華民國台灣絕不是中華人民共和國的一部分，給予王毅此言論最嚴厲的譴責。

外交部發言人歐江安表示，中國不斷散播虛構的「一個中國」原則，中國企圖併吞台灣、粉飾挑釁的侵略行為，動機昭然若揭，外交部無法接受。歐江安指出，中華人民共和國從來沒有統治過台灣，自然無權在國際間代表台灣人民，兩岸互不隸屬是國際社會公認的歷史事實，也是台海長年維持的現狀。

歐江安也強調，中國政府才是破壞台海和平的根源，中國近期加派軍機跨越海峽中線、侵擾我國防空識別區（ADIZ），另謊稱台灣海峽並非國際水域而是中國主權所屬的專屬經濟區(EEZ)等，以各種荒誕理由遂行其政經脅迫，中國橫蠻行徑才是引發區域關係緊張的根本因素。

歐江安表示，台灣站在抵禦威權主義擴張的最前線，不會屈服於中國政府的武力及言詞威脅，我國將持續強化國防實力，與民主國家深化合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，保障全體台灣人民珍惜的民主自由生活方式。

另外，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）在「太平洋島國論壇」(PIF)期間受訪時表示，儘管面對中國強力施壓，帛琉仍會與台灣維持邦交。外交部回應表示，我國與帛琉1999年建交，至今已邁入第23年，邦誼穩固友好，除表達誠摯感謝外，未來台、帛兩國將共同攜手前進，進一步深化雙邊友好邦誼與各領域的合作關係。

外交部 歐江安 台海 一中原則 王毅

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