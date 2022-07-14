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朱立倫赴日參加安倍國葬？黃介正：國民黨不會缺席

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫周一前往日本台灣交流協會悼念日本前首相安倍晉三。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席朱立倫周一前往日本台灣交流協會悼念日本前首相安倍晉三。記者蘇健忠／攝影

副總統賴清德日前赴日弔唁日本前首相安倍晉三國民黨未來是否會派人赴日致意引發關注。目前正在美國進行政黨外交的國民黨國際部主任黃介正證實，若日本有舉辦安倍國葬，國民黨一定會派人參加，不會缺席。但是否由主席朱立倫親自赴日，目前尚未確定。

日本首相岸田文雄日前表示，傾向在8月以國葬的方式，追悼安倍晉三，不過安倍遺孀安倍昭惠婉拒國葬。（日本規定只有現任首相去世後才可有國葬禮遇）。現在傳出，日本政府有可能改為「國民葬」，但目前尚未做出具體決定。

朱立倫周二受訪時被問到未來是否會派人赴日致意，他表示，自己已代表國民黨到日台交流協會表達致意與哀悼，「如果未來有辦公開性的活動，國民黨也一定會有人到日本參與、致哀」。據了解，無論最後是由朱立倫或派特使赴日弔唁，國民黨立委陳以信都會隨行，也會安排訪日行程。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏表示，國際部原來就有安排主席訪日計劃，但是時間未定，需配合選戰節奏與疫情情況。安倍晉三前首相是否舉辦國葬日本政府尚未決定，若未來有要舉辦，國民黨再討論決定出席人選代表。

國民黨 朱立倫 安倍晉三 黃介正

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