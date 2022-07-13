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社宅開槓...柯文哲不行、蔡總統行？ 北市：內政部連5萬戶都做不到

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府副發言人魏佑任反嗆營建署，「內政部不要說12萬戶了，連5萬戶都做不到。」中央光喊口號是達成不了目標的。圖／引用自魏佑任臉書
北市府副發言人魏佑任反嗆營建署，「內政部不要說12萬戶了，連5萬戶都做不到。」中央光喊口號是達成不了目標的。圖／引用自魏佑任臉書

營建署署長吳欣修今天批評台北市長柯文哲社宅政見，「柯市長不要說5萬戶了，連2萬都做不到」，但總統蔡英文的任內20萬戶，興建部分沒問題。北市府副發言人魏佑任反嗆，「內政部不要說12萬戶了，連5萬戶都做不到。」中央光喊口號是達成不了目標的。

台北市長柯文哲日前曾表示，他競選期間喊出的8年5萬戶社宅，現在只勉強做到2萬戶，並認為總統蔡英文喊的8年20萬戶也鐵定跳票，不過營建署長吳欣修批柯自己做不到，但蔡總統任內20萬戶，包括興建12萬戶社會住宅，及推動8萬戶包租代管，興建部分總統任內沒有問題。

北市副發言人魏佑任表示，依據內政部營建署網站資料顯示，中央在興建中到完工的4萬4772戶，有近半數是台北市的成績：中央常說的世大運選手村也是台北市政府蓋的。實際上屬於中央自己興建的，目前則是4616戶。「內政部不要說12萬戶了，連5萬戶都做不到」。

魏佑任說，興建社宅靠的是汗水不是口水，身為全國社宅戶數最多的台北市，柯市長仍然不斷精進檢討如何可以做得更多更好，要透過具體成果來實踐居住正義

魏表示，光喊口號是達成不了目標的，期盼中央能與地方一起為實踐居住正義共同努力。

內政部 居住正義 柯文哲 蔡英文 社會住宅 社宅

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