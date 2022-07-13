李永得嗆柯文哲「拿備忘錄頭給你」 北市反批野蠻：要講文化

文化部、北市府再度隔空交火。北市長柯文哲今嗆文化部長李永得懶惰、沒在上班。李永得下午則反擊柯「白賊」，指若拿得出備忘錄就把頭給柯文哲。北市府今天下午也大動作召開記者會，發言人陳智菡拿出7月8日副市長蔡炳坤與文化部次長討論的會議紀錄，批評堂堂一位文化部長竟可說頭給你這樣的話，「蠻訝異一個文化部長，可以講這麼野蠻的話。」

台博館、空總土地案爭議持續延燒，北市府今天由發言人陳智菡、都發局、文化局等召開記者會。陳智菡說，北市府已在5月11日公告台博館本館土地變更為保存區，已可無償撥用移交，但從5月11日到現在，台博館都還沒有來申請，北市府這一端已經將所有程序走完，此案上周五的會議，因都已經處理完，也都有記錄會議。

北市府今天也出示當天會議的會議紀錄，載明第九案台博館案已處理完了，因沒待處理事項，雙方同意本案解除列管。陳智菡數度呼籲文化部，「身為中華民國文化最高機構，要講文化，不過這麼野蠻。」

另外，對於空總案，李永得稱北市府好像血肉果汁機，一塊空總土地七公頃竟變成兩公頃多，合理嗎？陳智菡回嗆，北市府經文資審議，110年3月公告空總有4.65公頃為古蹟，其餘才會剩2.5公頃左右，甚至李部長也有很多不明確，包括文化部函送北市府這塊地要怎麼使用，始終沒有說清楚，如果沒說清楚，北市府要如何核定回饋範圍有多少？

陳智菡提到，110年9月文化部曾提出空總要做文教用地，但因有附屬商業區，依照規定就必須回饋40%，因市有資產有盈利就應回饋人民，這是白紙黑字，也是法律。甚至後來文化部說要改為商三，同樣要回饋40%，文化部認為太高希望改為15%，陳說，提出回饋15%不是不行，北市府希望有明確的計畫說明，若土地的確有文教使用，也可以扣除，不用回饋。

都發局副總工程司楊智盛表示，空總的回饋是通案原則，全市一制性的標準，不是特別針對文化部特別規範，但因文化部目前提出的計畫不是太明確，提出15%原則也不符合通案原則，所以蔡副市長在會議中，才會請文化部再提相關替代方式，如果文化部無法接受回饋，北市府也可以接受異地回饋。

另外，蔡炳坤中風病倒後，綠營側翼近日也在臉書帶風向，瘋傳一張柯文哲與蔡炳坤餐敘照片，暗指蔡副會中風可能是飲酒過量，照片後方還影射放有許多高檔皇家禮炮酒禮盒。陳智菡今鄭重澄清，當天柯文哲與蔡炳坤是客人出席台中市議會餐敘，到的時間很短就發生事情，蔡副幾乎都沒有碰酒及餐飲行為，側翼影射送高檔名酒，但真相其實是北市觀傳局的核桃糕伴手禮。

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