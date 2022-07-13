新黨轟朱立倫下半旗是奴才 要砸雞蛋下一秒卻慘被警方沒收

日本前首相安倍晉三因遭槍擊逝世，政府宣布11日各級政府機關（構）、公立學校下半旗1日，國民黨中央黨部跟進下半旗，引發爭議。新黨與藍天行動聯盟今天在黨中央外抗議，手舉「國民黨軟弱、朱立倫踹共」的牌子，痛批朱立倫「漢奸」、「走狗」、「奴才的奴才的奴才」。

新黨原本帶了大量雞蛋要砸向國民黨大門口，結果竟被警方搶先一步找到並沒收，讓新黨在記者會最後要開砸的時後找不到雞蛋，現場痛批警方是雞蛋小偷。

新黨發言人陳麗玲與新黨市議員參選人游智彬、董俊良、劉榮之、蔡明璋率同新黨支持者一起前往響應。新黨眾人手持八百壯士、謝晉元、十萬青年十萬軍、西來庵事件、南京大屠殺的照片，向前輩表達致敬與哀悼之意，凸顯對於朱立倫此舉的不滿。

陳麗玲表示，中華民國的國旗代表我們的國格，為什麼要替去拜過靖國神社的人降半旗？呼籲國民黨的支持者把票投給新黨，新黨才是真正的中華民國派。

游智彬痛批朱立倫背叛了桃園、國民黨與中華民國，並指出當年日本在台灣殺光、燒光，從三峽往南殺到岡山。董俊良質疑，國民黨在野不像在野，朱立倫此舉有辱黨格、國格，朱立倫必須道歉。劉榮之則指出，過去領導對日抗戰的就是國民黨，如今朱立倫卻這樣，怎麽面對忠烈祠內的英靈？