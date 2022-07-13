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鍾東錦抗議黨中央不尊重他 王育敏：這說法不符合事實
國民黨苗栗之亂還沒結束，議長鍾東錦開記者會抗議黨中央不尊重他，要「不脫黨參選」。國民黨副祕書長王育敏今受訪表示，鍾東錦這樣的說法不符合事實，過去黨中央和鍾的溝通長達3個月的時間，在過程中都有持續性的溝通，沒有不尊重的問題。
王育敏表示，國民黨已經提名謝福弘做為苗栗縣長參選人，原本也期待鍾作為主委可以全力來輔選，但鐘已多次表達要參選苗栗縣長，甚至要在苗栗黨部對面掛看板，在鍾無法全力輔選和擔任主委的情況下，國民黨必須找新的主委，全力來輔選謝福弘。
王育敏表示，希望能持續溝通，鍾東錦可以為了苗栗的團結勝選，一起來歸隊。
對於嘉義仍找不到人選，王育敏表示，黨中央還是持續在找適當的候選人，也不排除和在野、無黨人士合作推出適當人選；至於她個人意願，王再度強調：「本人沒有參選的規劃，所以我還可以在這邊跟大家互動」。
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