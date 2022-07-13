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影／挨批懶惰 李永得反擊：柯文哲白賊「拿出備忘錄 頭就給你」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
文化部長李永得今下午出席曉劇場「《潮來之音》愛丁堡藝穗節演出限定版」台北演出記者會前受訪。記者葉冠妤/攝影
文化部長李永得今下午出席曉劇場「《潮來之音》愛丁堡藝穗節演出限定版」台北演出記者會前受訪。記者葉冠妤/攝影

文化部、台北市政府為空總、台博館爭議隔空交火，越演越烈。文化部長李永得昨批柯文哲不要東拖西拖，要負全責，柯文哲今回嗆李永得懶惰、沒在上班，連備忘錄已簽好都不知道。李永得下午則反擊柯文哲「白賊」、連打嘴炮都不做功課，李永得更烙狠話說，若柯文哲拿得出備忘錄，他就把頭給柯文哲，若拿不出來，請柯文哲在市府前面壁思過3天。

台北市副市長蔡炳坤前晚因右側大腦出血性中風緊急送醫，柯文哲稱蔡病倒前仍掛念台博館土地案，對李永得批評北市言論讓蔡炳坤動怒，此言論也引發北市府、文化部進一步互槓。

對於李永得昨回應柯文哲不要東推西拖，柯文哲今早怒嗆，北市副市長蔡炳坤、文化部次長蕭宗煌就空總土地變更地目、無償撥用全部都講完，部長跳出來說什麼？「你的次長與北市府備忘錄都寫好，當部長不知道，實在很懶惰，做官的都沒在上班是不是。」

對此，李永得也不甘示弱回擊。他說，經過這兩天跟北市府對話，他發現一個真相，為什麼柯文哲擔任台北市長8年一事無成？因爲柯文哲根本沒進入狀況，只會打嘴砲，而且連打嘴砲都不做功課。

李永得表示，台北市政府負責空總都市計畫變更案的副市長是彭振聲，不是蔡炳坤，文化部則是由李靜慧次長負責，「連這點都搞不清楚嗎？」再者，空總跟台博館是兩件事，不要傻傻分不清楚，而柯文哲稱空總都市計畫變更備忘錄已簽好，「請柯文哲市長拿出備忘錄，如果拿出來，我頭給你，如果拿不出來，（柯文哲）應該在北市府前面壁思過3天，向台北市民謝罪。」

有媒體提問柯文哲提備忘錄是否說謊？李永得說，「連這種白賊話都說得出來，實在不知道怎麼說這個人。」重申若柯文哲拿得出備忘錄，頭就給柯文哲，拿不出來，柯就要對白賊話負責，他要求不多，只要柯文哲在市府前面壁思過3天、跟市民謝罪。

李永得說，空總、台博館兩個案子都溝通很久，空總7.15公頃土地，經過北市府攪和，文化部只剩不到2公頃，難道台北市政府難道是一個血肉果汁機？東西進去，出來變成只有一點點，至於中間合不合理，大家可以公評，「但柯文哲你白賊。」

柯文哲 李永得

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