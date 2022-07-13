藍營批林佳龍只會複製貼上 綠營：他讓侯友宜壓力很大
新北市國民黨團今日召開記者會批評林佳龍是一個只會「複製貼上的候選人」。新北市議員、民進黨發言人李坤城回批，交通部前部長林佳龍參選新北市長帶給現任市長侯友宜及國民黨小雞很大的壓力，所以才要一直召開記者會攻擊林佳龍。
李坤城表示，林佳龍擔任交通部長期間，核定許多新北重大交通建設，但是像捷運南北環不斷流標，地下停車場也標不出去，還有許多重大交通建設都在延宕。
李坤城說，相信林佳龍能以他當過交通部長的經驗及對新北市的政策規畫，讓新北的捷運及重大工程能夠準時上車。
李坤城指出，侯友宜站在月台上，但民眾之前始終不知他是想往2022還是2024走，現在終於搭上了參選市長的列車，他希望侯友宜能夠和林佳龍來一場君子之爭，政策願景是林佳龍的強項，期盼侯友宜也能提出新北未來4年的發展願景，而不是中途跳車落跑。
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