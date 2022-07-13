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開記者會喊冤要復出政壇？ 徐永明：我是政治學者

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
前立委徐永明今針對SOGO案召開記者會澄清喊冤。記者徐宇威／攝影
前立委徐永明今針對SOGO案召開記者會澄清喊冤。記者徐宇威／攝影

前立委徐永明被捲入sogo案，至今快兩年，徐永明今召開記者會喊冤，澄清自己從來沒講過「錢呢」這句話，當中也不斷提到對這次選舉的發展及走向很擔心，被問到是否會從政壇上復出，徐永明未正面回答，他說，本來想重回學術研究，但很多事情把他拉回來，他是政治學者，對選舉及台灣發展有看法。

SOGO案對徐永明的政治及學術生涯造成巨大影響，針對此次召開澄清記者會，是否暗示未來會從政壇上復出？徐永明先是嘆了氣說，「錢呢」講了2年，之所以沒有出來處理，一方面認為這不是事實，也不是整個訴訟的重點，但開始發言時發現還是需要表態。

徐永明說，本來想保持距離，好好打官司，重新回去學術研究，畢竟他在立法院待了4年，對於立法研究、行為有很多看法及研究構想，但很多情不斷把他拉回來，讓他認為必須要跟大家報告，不能跟過去那樣，認為政治歸政治，法律歸法律，這跟他之前的期待有很大的距離。

徐永明表示，未來法律上他還是會依照司法程序走，但他是政治學者，對選舉及台灣下一階段的發展也有看法，這次選舉已失焦，原本要關注於台灣焦點，現在只在低層次的事情上打轉，非常可惜。

徐永明 記者會

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