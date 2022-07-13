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將接任國民黨縣黨部主委 劉政鴻：臨危受命、如履薄冰

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣前縣長劉政鴻將接任國黨縣黨部主委，他強調臨危受命、如履薄冰。圖／本報資料照片
苗栗縣前縣長劉政鴻將接任國黨縣黨部主委，他強調臨危受命、如履薄冰。圖／本報資料照片

苗栗縣前縣長劉政鴻將接任國民黨縣黨部主委，他強調是臨危受命，也必須承擔，他看得見縣議會議長鍾東錦為黨的出與辛苦，但黨章規定就是黨章，也不希望影響22縣市選情，接任後如履薄冰，團內團結為第一要務。

國民黨提名農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘參選縣長，撤換鍾東錦縣黨部主委的職務，劉政鴻7月17日將接任，劉今天受訪表示，鍾擔任縣黨部主委期間為黨盡心盡力付出，百場公投說明會，他也參加了93場，他得見鍾的辛苦與用心。

劉政鴻說，但黨章明文規定，提名人必須排除殺人素行，不是他參與的6人提名小組，或是黨主席朱立倫可以改變的，而且效應恐怕會擴大影響其他縣市選情，黨中央3個多月來不斷與鍾東錦溝通，希望鍾可以續任議長，結果還是沒有用，這也是他心中的痛。

縣黨部新任主委，地方原推薦苗栗市前市長郭豐煊，不過，黨中央還是要他接，他擔任過縣長，還是黨中央評議委員會主席團主席，嚴格來講是降調，但他從政生涯，一輩子接受國民黨資源，他臨危受命，只能承擔。

劉政鴻指出，這個時間點接主委很為難，他很頭痛及煩惱，1個星期就瘦了1.5公斤，不僅鍾東錦的問題，立委陳超明也有意參選縣長，陳超明因政治獻金被重判，心情一時難以平復，他相信陳的清白，將來上任他如履薄冰，第一要務黨不能分裂，好好打年底的地方選戰。

劉政鴻 鍾東錦 國民黨

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