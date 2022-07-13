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北市新民調陳時中第一 柯文哲：選舉變金錢遊戲 口水戰

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲(前排四)、副市長黃珊珊(前排五)今天出席環南市場整潔頒獎。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲(前排四)、副市長黃珊珊(前排五)今天出席環南市場整潔頒獎。記者林麗玉／攝影

最新北市長三腳督民調，陳時中以25.8％支持度領先蔣萬安4個百分點，北市副市長黃珊珊居第三。台北市長柯文哲被問及民調看法，他說，他還是認為黃珊珊準備最好、做得也會最好，民主政治應該是要幫國家舉才，但現在選舉變金錢遊戲、口水戰，有夠無聊。

民進黨近日確定徵召衛福部長陳時中出戰北市長選舉，有媒體最新民調，陳時中目前民調居第一、蔣萬安第二、黃珊珊居第三。

柯文哲今天出席環南市場整潔頒獎，媒體問柯，陳時中起步最晚，最新民調卻衝第一，柯文哲表示，政治還是說服的過程，離投票還有4個多月，就他以台北市長的角度，所有候選人中，他認為黃珊珊準備最好，做得也會做好，這是客觀指標。

柯文哲說，常常是這樣，這個世界永遠在討論誰選得上，但應該是要討論「誰來做會做得比較好」，這才是重點，台灣的選舉精神文化要改變，不要一大堆的政治算計。

柯說，他就常常說前市長黃大洲做得最好，不過當年黃大洲就選不上。民主政治要成功，民主政治本身應該是要有效幫國家舉才，這才最重要，不過現在選舉是變成金錢遊戲，口水戰，有夠無聊。

台北市長 民調

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