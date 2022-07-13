柯P酸小英20萬社宅鐵跳票 吳欣修回嗆：你不行小英行

台北市長柯文哲日前表示，之前競選期間曾經喊出8年要蓋5萬戶社會住宅，但現在只勉強做到2萬戶，認為總統蔡英文喊的8年20萬戶也鐵定跳票；但今天營建署署長吳欣修表示，20萬戶包括興建12萬戶社會住宅，及推動8萬戶包租代管，包租代管早就超過，興建部分總統任內沒有問題。

吳欣修開嗆「柯市長不要說5萬戶了，連2萬都做不到」，目前的2萬戶中，在柯市長任內規劃興建的只有1萬2000戶，其他都是前前前任及前前任興建的」。

柯文哲日前在民眾黨智庫論壇演說中，坦言自己做不到競選時期的承諾，但「蔡英文也鐵定跳票」。

吳欣修今天到台南參加南區社會住宅動工典禮時表示，當初的12萬戶社宅，原本希望地方政府從2016年起陸續興建，2019年時中央發現地方限於人力財力，出現興建遲緩的情況，而由內政部直接跳下來興建，目前已經發包超過2萬戶，超過六都任何一個縣市政府所興建的。

他表示， 12萬戶中目前規劃中央興建6萬7500戶、地方5萬2500戶，地方的部分應該沒有問題，而中央經過盤點，應該都能夠在蔡總統任內完成，而且不會受限於這個數字，只要能夠蓋的，都會持續再下去。

他表示，為了蓋社會住宅，國家住宅及都市更新中心向銀行連帶4100多億元，「借的錢比高鐵還多」，成為全台銀行最大的債務人，而且市政府如果經費有問題，中央也都會給予補貼，共同協助達到居住正義。

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲針對「居住正義」一題，昨（26日）於民眾黨智庫論壇中進行演說，表示當時在競選市長期間喊出8年要蓋5萬戶社會住宅，但如今即將卸任，他坦言任內勉強做到2萬戶，其中北市府自己蓋的大概只有1萬2,000戶。不過他也說，如果他的8年5萬戶都跳票了，那總統蔡英文喊的8年20萬戶也鐵定跳票。

柯文哲認為，政治不要打高空，絕對不要幻想一天就可以改變這個國家。在蓋社會住宅中，溝通是最困難的，最花時間和心力，是最高的成本但也最重要，可是長期以來大家都沒把溝通這件事列入成本，北市府已將開說明會所需編入預算。