陳時中駁防疫有三缺失 柯文哲嗆：還好我今天沒吃早餐

衛福部長陳時中昨天出席「戰疫堡壘」新書發表暨感恩茶會，對於外界質疑防疫三缺失，陳時中駁斥批評聲浪，並稱「疫苗有及時到位」、「快篩有及時大量採購」，強調「藥物用得早、比例高、流程順」，值得驕傲。台北市長柯文哲今天被問此看法時僅說，「還好我今天沒有吃早餐....，下一題。」

目前疫情仍有數萬確診，甚至有專家預測變異株進入社區將導致年底確診及死亡破萬，面對外界批評質疑落跑，陳時中先以政務官自由業說法駁斥，柯文哲昨天嗆陳時中「氣到不想講話」。

對於陳時中昨天再度針對外界質疑防疫三缺失，陳再度駁斥，表示防疫疫苗有及時到位，是善的循環；快篩及時大量採購；藥物採購早並比例高，還用得早，用得確實。柯文哲今天出席環南市場整潔頒獎活動，今媒體再問柯的看法，柯文哲也僅說「還好我今天沒有吃早餐....，下一題。」