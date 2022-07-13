台博館再槓李永得 柯文哲火大嗆：懶惰 做官都沒在上班？
國立台灣博物館土地案爭議，台北市長柯文哲、文化部長李永得再互槓。李永得昨天批柯文哲，不要東拖西拖，要負全責。柯文哲今再怒嗆，「說到這我就很火大，我也不想罵你(李永得)，不過我知道，你上班一定很不認真，你的次長與北市府備忘錄都寫好，當部長不知道，實在很懶惰，做官的都沒在上班是不是。」
台博館土地案，柯文哲昨天透露，前天病倒中風的北市副市長蔡炳坤，病倒前還在關心此案，李永得昨則批評柯文哲，不過東拖西拖，還質疑無償撥用僅台博館建築本體投影面積，未包含廣場，台博館將成孤島。
柯文哲說，說到這個「我就很火大」，實在不想回答，尤其空總那一件事，變更地目回饋要多少，國家法律，你做部長怎麼會不知道？還有北市副市長蔡炳坤與文化部次長蕭政次，關於土地變更地目、無償撥用全部都講完，結果你部長跳出來說什麼？實在想沒有(台語)。
柯文哲再嗆李永得，「其實我也不想罵你，不過我知道，你上班一定很不認真，你的次長與北市府的備忘錄都寫好，當部長的不知道，實在很懶惰，做官都沒在上班是不是，好啦，今天罵人就到這裡為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言