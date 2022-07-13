快訊

經濟陰霾碰上地緣政治風險 台灣還能只靠護國神山？

台北市長最新民調！陳時中支持度領先 看好度卻輸蔣萬安

台博館再槓李永得 柯文哲火大嗆：懶惰 做官都沒在上班？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台博館土地案，柯文哲今天再嗆文化部長李永得，「我就很火大，其實我也不想罵你(李永得)，不過我知道，你上班一定很不認真，實在很懶惰，做官都沒在上班是不是。」記者林麗玉／攝影
台博館土地案，柯文哲今天再嗆文化部長李永得，「我就很火大，其實我也不想罵你(李永得)，不過我知道，你上班一定很不認真，實在很懶惰，做官都沒在上班是不是。」記者林麗玉／攝影

國立台灣博物館土地案爭議，台北市長柯文哲、文化部長李永得再互槓。李永得昨天批柯文哲，不要東拖西拖，要負全責。柯文哲今再怒嗆，「說到這我就很火大，我也不想罵你(李永得)，不過我知道，你上班一定很不認真，你的次長與北市府備忘錄都寫好，當部長不知道，實在很懶惰，做官的都沒在上班是不是。」

台博館土地案，柯文哲昨天透露，前天病倒中風的北市副市長蔡炳坤，病倒前還在關心此案，李永得昨則批評柯文哲，不過東拖西拖，還質疑無償撥用僅台博館建築本體投影面積，未包含廣場，台博館將成孤島。

柯文哲說，說到這個「我就很火大」，實在不想回答，尤其空總那一件事，變更地目回饋要多少，國家法律，你做部長怎麼會不知道？還有北市副市長蔡炳坤與文化部次長蕭政次，關於土地變更地目、無償撥用全部都講完，結果你部長跳出來說什麼？實在想沒有(台語)。

柯文哲再嗆李永得，「其實我也不想罵你，不過我知道，你上班一定很不認真，你的次長與北市府的備忘錄都寫好，當部長的不知道，實在很懶惰，做官都沒在上班是不是，好啦，今天罵人就到這裡為止。

柯文哲 台北市長 李永得

延伸閱讀

影／台博館問題氣到蔡炳坤 李永得：柯文哲要扛責

不跟文化部次長開會？台博館土地案她嗆李永得：像個部長扛責

台博館問題氣到蔡炳坤？ 李永得：柯文哲要有擔當

李永得再嗆台博館像孤島？ 陳智菡反擊：吃人夠夠

相關新聞

台博館再槓李永得 柯文哲火大嗆：懶惰 做官都沒在上班？

國立台灣博物館土地案爭議，台北市長柯文哲、文化部長李永得再互槓。李永得昨天批柯文哲，不要東拖西拖，要負全責。柯文哲今再怒...

批陳時中烙跑 民眾黨團：先交防疫檢討報告

民進黨徵召衛福部長陳時中參選台北市長，民眾黨立法院黨團指出，陳時中7月10日宣布投入台北市長選戰，當天本土新增確診人數近...

照片看歷史／1958年南韓贈送台北動物園一對白頭鶴 園長親自接機

1958年7月13日，漢城動物園贈送兩隻白頭鶴給台北動物園作為友誼的表徵，這一對價值1萬2000元的白頭鶴上午搭民航班機由韓國抵達台北...

【專家之眼】安倍給台灣的啟示及其影響

日本前首相安倍晉三被刺身亡，令人震驚。由其身前多次友台的策略觀之，「台灣有事，就是日本有事，日本有事，就是美日安保有事」...

備戰百里侯／三不vs.三箭誰行？其實盧秀燕與蔡其昌的隱憂相同

距縣市長選舉投票僅剩4個多月，民進黨提名選台中市長的立院副院長蔡其昌與現任市長盧秀燕，雙方陣營檯面上罕見交鋒，盧、蔡兩人甚至可以連續3天以上都沒有公開行程，選情冷到讓台中市議員調侃「真的有在市長選舉嗎？」事實上，雙方私下鴨子划水，各有布局；而與地方派系整合的難題，是盧、蔡都要面臨的隱憂。

台博館案 蔡炳坤氣倒？柯文哲、李永得互嗆

台北市副市長蔡炳坤腦中風送醫，市長柯文哲昨表示，蔡因國立台灣博物館土地問題，被文化部長李永得砲轟，且蔡曾說無法接受被栽贓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。