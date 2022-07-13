台博館再槓李永得 柯文哲火大嗆：懶惰 做官都沒在上班？

國立台灣博物館土地案爭議，台北市長柯文哲、文化部長李永得再互槓。李永得昨天批柯文哲，不要東拖西拖，要負全責。柯文哲今再怒嗆，「說到這我就很火大，我也不想罵你(李永得)，不過我知道，你上班一定很不認真，你的次長與北市府備忘錄都寫好，當部長不知道，實在很懶惰，做官的都沒在上班是不是。」

台博館土地案，柯文哲昨天透露，前天病倒中風的北市副市長蔡炳坤，病倒前還在關心此案，李永得昨則批評柯文哲，不過東拖西拖，還質疑無償撥用僅台博館建築本體投影面積，未包含廣場，台博館將成孤島。

柯文哲說，說到這個「我就很火大」，實在不想回答，尤其空總那一件事，變更地目回饋要多少，國家法律，你做部長怎麼會不知道？還有北市副市長蔡炳坤與文化部次長蕭政次，關於土地變更地目、無償撥用全部都講完，結果你部長跳出來說什麼？實在想沒有(台語)。

柯文哲再嗆李永得，「其實我也不想罵你，不過我知道，你上班一定很不認真，你的次長與北市府的備忘錄都寫好，當部長的不知道，實在很懶惰，做官都沒在上班是不是，好啦，今天罵人就到這裡為止。